Değirmenlik ilkokulu’nda şubat tatiline merhaba etkinliği

Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun, Değirmenlik Belediyesi işbirliğinde geliştirdiği önleme ve destek çalışmaları devam ediyor.

Bir süredir devam eden kişisel gelişim destek eğitimleri yanında, yarın da Değirmenlik İlkokulu öğrencilerine yönelik etkinlik gerçekleştirilecek.



Okul bahçesinde kurulacak Eğlence Parkı’nda çocukların hoşça vakit geçirmelerine olanak yaratılacak, eğitici etkinlikler düzenlenecek, ayrıca çeşitli ikramlar yapılacak.

Bu arada KKTC Fenerbahçeliler Derneği’nin sosyal sorumluluk anlamında Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu ile işbirliğinde geliştirdiği “Bin Çocuk Bin Forma Projesi” çerçevesinde yarın da düzenlenecek etkinliğe katılan tüm çocuklara forma hediye edilecek