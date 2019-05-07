Değirmenlik Lisesi’nde uyarı grevi yapıldı

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) , Değirmenlik Lisesi’nde 2 saatlik uyarı grevi yaptı.

Okul aile birliğinin de destek verdiği grevde sendika genel sekreteri Aziz Selengin basın açıklamasını okudu.

Açıklamada, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı’nın göreve geldiği günden beri eğitimdeki sorunlara çözüm üretmek yerine popülizmle günü kurtarmaya çalıştığı görüşü ifade edildi.Geçtiğimiz dönem bir öğrencinin okul içerisinde uğradığı talihsiz kazaya davetiye çıkaran inşaata karşı hiçbir tedbir alınmadığı savunulan açıklamada, Bakanlığın bu konuya da acil çare üretmesi gerektiği kaydedildi.

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası açıklamasında, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’ndan ivedi talepler de sıralandı.

Talepler arasında kayıt kabul tüzüğünde acil düzenlenemeler yapılması ve öğrenci sayısı azalan okullara yönlendirme yapılması, Değirmenlik Lisesi’ndeki 4 dersliğin acil olarak yapılması ve nakil döneminde yetersiz kalacak olan idareci ve öğretmen kadrolarının tamamlanması yer aldı. (BRT)