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Değirmenlik Mesarya’nın incisi olacak!

CTP’nin Değirmenlik Belediyesi Başkan adayı Ali Karavezirler ve belediye meclis üyesi adayları, dün akşam Değirmenlik Spor Kulübü’nde proje tanıtım gecesi düzenledi.

21 Haziran 2018 Perşembe 15:50
Değirmenlik Mesarya’nın incisi olacak!

CTP’nin Değirmenlik Belediyesi Başkan adayı Ali Karavezirler ve belediye meclis üyesi adayları, dün akşam Değirmenlik Spor Kulübü’nde proje tanıtım gecesi düzenledi. Etkinliğe Başbakan ve CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Genel Sekreter Erdoğan Sorakın, bakanlar, milletvekilleri, Gençlik Örgütü temsilcileri ve çok sayıda belde sakini yurttaş katıldı. Karavezirler’in projelerini tanıttığı gecede önümüzdeki dört yılda bölgeye kazandırılacak yatırımlar halkla paylaşılırken, etkinliğe gelen kalabalık da seçimden Karavezirler’in zaferle çıkacağını vurguladı. Mesarya bölgesinde oluşturulan yaklaşık iki yüz araçlı konvoy da etkinlik başlamadan önce alana giriş yaptı. Gecede, Grup Cousins isimli müzik grubu da sahne alarak etkinliğe renk kattı.

ERHÜRMAN: YENİ BİR DEĞİRMENLİK GELİYOR

Başbakan ve CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, yepyeni bir Değirmenlik için yola çıkıldığını ve bu bölgenin Mesarya’nın incisi olacağını söyledi. Değirmenlik bölgesinin artık turizm, eğitim, kooperatifleşme ve üretimden bahsettiğini kaydeden Erhürman, toplanan kalabalığın, vizyon sahibi olan Ali Karavezirler ve ekibinden yana kararını verdiğini ifade etti. Değirmenlik’in geriye dönme niyetinde değil, tam aksine çok daha ileriye gitme niyetinde olduğunu vurgulayan Erhürman, “kalbi Kıbrıs için atanları, kalbi Değirmenlik için atanları göreve getirmeye hazırlanıyoruz. Üç günde de gece gündüz adaylarımızla birlikte gezeceğiz ve herkese bu vizyonu anlatacağız” diye konuştu.

KARAVEZİRLER: YOLU EMİN ADIMLARLA YÜRÜYORUZ

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CTP Değirmenlik Belediyesi Başkan adayı Ali Karavezirler de artık yolu emin adımlarla yürüdüklerini ve mutlu sona doğru adım adım yaklaştıklarını söyledi. Eko-agro turizm için el ele verip bölgeyi daha güzel bir hale getireceklerini belirten Karavezirler, kültürü ve sanatı da Değirmenlik’te yaşatacaklarını vurguladı. Bölgedeki okulların sorunlarının da bilindiğini ve bu sorunlar için çözüm formüllerinin de hazır olduğuna değinen Karavezirler, kendisine seçimde destek belirten partilere de teşekkür etti.

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Son Güncelleme: 21.06.2018 15:53
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