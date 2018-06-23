Değirmenlik’te Karavezirler dönemi başlıyor

Başbakan Yardımcısı ve HP Genel Başkanı Kudret Özersay’ın da katılarak destek belirttiği toplantıda belde halkı bu işin bittiğini, Değrimenlik’te hizmetlerin devamı için Karavezirler’in göreve getirileceğini belirtti. Özersay ise konuşmasında seçilecek kişilerin dürüst ve güvenli olması gerektiği üzerinde durarak, “Ali Karavezirler bizim için mumla arayıp bulunacak bir adaydır. Karavezirler’e kararlılık ve samimiyetle desteğimiz tamdır” dedi. Karavezirler ise halkın tümünü kucaklayacaklarını belirterek Özersay’ın desteğine teşekkür etti.

Belediyeciliğin zor iş olduğunu, ülkeyi yönetmek kadar zor olduğunu ifade eden Özersay, belediyelerin sırtındaki istihdam sorunlarına da değindi. Özersay, “bu açıdan Değirmenlik Belediyesi çok önemlidir. Partili belediyelerden çok, iyi yöneten, iş yapan belediyelere ihtiyaç vardır. Ali Karavezirler’in yanında duruyoruz desteğimiz sürecek.

Seçimden sonra da birlikte olacağız, hem destek hem denetim için” dedi.