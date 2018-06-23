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Değirmenlik’te Karavezirler dönemi başlıyor

CTP Değirmenlik Belediyesi Başkan adayı Ali Karavezirler ve Belediye Meclis Üyesi adayları dün köy kahvesinde yurttaşlarla buluştu.

23 Haziran 2018 Cumartesi 12:45
Değirmenlik’te Karavezirler dönemi başlıyor

Başbakan Yardımcısı ve HP Genel Başkanı Kudret Özersay’ın da katılarak destek belirttiği toplantıda belde halkı bu işin bittiğini, Değrimenlik’te hizmetlerin devamı için Karavezirler’in göreve getirileceğini belirtti. Özersay ise konuşmasında seçilecek kişilerin dürüst ve güvenli olması gerektiği üzerinde durarak, “Ali Karavezirler bizim için mumla arayıp bulunacak bir adaydır. Karavezirler’e  kararlılık ve samimiyetle desteğimiz tamdır” dedi. Karavezirler ise halkın tümünü kucaklayacaklarını belirterek Özersay’ın desteğine teşekkür etti.  

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HEM DESTEK HEM DENETİM

Belediyeciliğin zor iş olduğunu, ülkeyi yönetmek kadar zor olduğunu ifade eden Özersay, belediyelerin sırtındaki istihdam sorunlarına da değindi. Özersay, “bu açıdan Değirmenlik Belediyesi çok önemlidir. Partili belediyelerden çok, iyi yöneten, iş yapan belediyelere ihtiyaç vardır. Ali Karavezirler’in yanında duruyoruz desteğimiz sürecek.

Seçimden sonra da birlikte olacağız, hem destek hem denetim için” dedi.

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