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Değişim programı çerçevesinde yarın resepsiyon düzenleniyor

02 Ekim 2019 Çarşamba 16:09
Değişim programı çerçevesinde yarın resepsiyon düzenleniyor

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği ve Basın Emekçileri Sendikası ile Güney Kıbrıs’tan Kıbrıs Gazeteciler Sendikası ortaklığında, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı-AGİT önderliğinde düzenlenecek Değişim Programı çerçevesinde yarın bir resepsiyon düzenleniyor.
Birlikten yapılan açıklamaya göre, resepsiyon, AGİT Medya Özgürlüğü Temsilcisi Harlem Desir’in de katılımıyla saat 18.00’de Dayanışma Evi’nde gerçekleştirilecek. 
Değişim Programıyla, kuzeyden belirlenen gazeteciler güneyde, güneyden belirlenen gazeteciler ise kuzeyde 5 gün görev yapacak 
Resepsiyonda, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği tarafından AGİT Basın Özgürlüğü Ofisi’ne verilen Barış Gazeteciliği Ödülü de Desir’e takdim edilecek.

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Değişim Programı
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