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Değişim ve Kurtuluş İttifakı Güzelyurt ve Lefke'deydi

Değişim ve Kurtuluş İttifakı Güzelyurt ve Lefke milletvekili adayları, Güzelyurt’ta halkla bir araya geldi...

28 Kasım 2017 Salı 14:06
Değişim ve Kurtuluş İttifakı Güzelyurt ve Lefke'deydi
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Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler ( TKP Yeni Güçler) ve Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) tarafından oluşturulan Değişim ve Kurtuluş İttifakı Güzelyurt ve Lefke Milletvekili adaylarıi Güzelyurt’ta halkla bir araya geldi.

Değişim ve Kurtuluş İttifakı tarafından yapılan açıklamaya göre, Güzelyurt Pazarı’nda esnafla bir araya gelen  heyet, esnafın sorunlarını dinledi ve projelerini aktardı. 

Değişim ve Kurtuluş İttifakı Eş Başkanı İzzet İzcan’ın yanı sıra bazı Lefkoşa Milletvekili adayları ve çok sayıda parti üyesinin  de katıldığı ziyarette, halkın, TKP Yeni Güçler listesine destek olmaları istendi.

İZCAN: "GÜZELYURT ESNAFI ÇOK ZOR DURUMDA"

Değişim ve Kurtuluş İttifakı Eş Başkanı İzzet İzcan,  bölgenin yatırımdan uzak kaldığını ve siyasiler tarafından yıllardır dışlandığını savunarak, “Güzelyurt esnafı çok zor durumda” dedi.

Bölgeye yatırımların teşvik edilmesi, düşük faizli borç verilerek orta ölçekli işletmelerin ayakta kalmasına yardımcı olunması gerektiğini ifade eden İzcan, bu adımlar atılmazsa Güzelyurt’un daha da göç vermek zorunda kalacağını söyledi. 

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