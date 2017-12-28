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Değişim ve Kurtuluş İttifakı Kamu-Sen’i ziyaret etti

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Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP) ile Birleşik Kıbrıs Partisi’nin (BKP) oluşturduğu Değişim ve Kurtuluş İttifakı milletvekili adayları dün Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası’nı (Kamu-Sen) ziyaret etti.

28 Aralık 2017 Perşembe 16:52
Değişim ve Kurtuluş İttifakı Kamu-Sen’i ziyaret etti
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Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP) ile Birleşik Kıbrıs Partisi’nin (BKP) oluşturduğu Değişim ve Kurtuluş İttifakı milletvekili adayları dün Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası’nı (Kamu-Sen) ziyaret etti. 

TKP Yeni Güçler Basın Bürosu’na göre, TKP Yeni Güçler Genel Başkan Yardımcısı Tözün Tunalı, ziyarette yaptığı konuşmada, “Kamu Görevlileri Yasası’nın geçmemesi manidardır. Bu sorgulanmalı. Ebelerin, hemşirelerin sorunlarının büyük olduğunu çok iyi biliyoruz. Merkezi cezaevinin sorunlarının hala çözülemediğini de biliyoruz” dedi. 

Geçicilerin kadrolanmasını içeren düzenleme dahil 82 yasanın mecliste beklediğini kaydeden Tunalı, “Bütün bu yasalar siyasete yılardır kurban edildi. Biz TKP Yeni Güçler olarak bu konuda çok hassasız” dedi.

Tunalı, hükümete gelmeleri halinde sendikalarla birlikte hareket edeceklerini belirtti.

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