Değişim ve Kurtuluş İttifakı, “Seçim Manifestosu’nu” paylaştı

Toplumcu Kurtuluş Partisi (TKP) Yeni Güçler ile Birleşik Kıbrıs Partisi’nin (BKP) oluşturduğu Değişim ve Kurtuluş İttifakı, “Seçim Manifestosu’nu” basın mensuplarıyla paylaştı.

TKP Yeni Güçler’den yapılan açıklamaya göre, bugün öğlen saatlerinde Mirage Restaurant’da gerçekleşen toplantıda, manifestoda yer alan maddeler tek tek ele alınarak, açıklamalarda bulunuldu.

Toplantıda TKP Yeni Güçler Genel Başkanı Mehmet Çakıcı ile Değişim ve Kurtuluş İttifakı Eş Başkanı İzzet İzcan, partinin Kıbrıs Türk Halkında büyük yankı uyandıran seçim projeleri ve hedefleri ile ilgili açıklamalarda bulundu.

“MANİFESTODA SOSYAL KONULARA AĞIRLIK VERİLDİ”



TKP Yeni Güçler’in 7 Ocak seçimlerine yönelik hazırladığı seçim manifestosunda dikkat çekilen konular şu şekilde sıralandı:



“Kıbrıs konusu, Vergi ve Tarım Reformu, Faiz Yasası’nın çıkarılarak borç faizlerinin düzenlenmesi, Sosyal Konut projesi, her kadına ve gence kuracağı yeni işte verilecek 50 Bin TL destek, her eve en az bir maaşın girmesi için yapılacak çalışma, başarılı gençlerin ücretsiz üniversitelerde okuyabilmesi için imkân yaratılması, Göç Yasası’nın kaldırılarak eşit işe eşit ücret hakkı, özel sektör çalışanlarının sendikalaşmasının önündeki engellerin kaldırılması, Yeni vatandaşlık yasasıyla torpille vatandaşlığa son verilmesi, yolsuzluklar ve rüşvet ile mücadele konularının üzerine gidilmesi, uyuşturucu tedavi merkezinin kurulması yanında mafya ile etkin mücadele edilmesi, Genel Sağlık Sigortası Yasası’nın geçirilerek yurttaşın ücretsiz sağlık hizmeti alabilmesi, Kıbrıs Türk Hava Yolları’nın yeniden kurulması, tüm gençlere ücretsiz üniversite hakkı, Hukuk reformu, Kamu İktisadi Teşebbüslerinin siyasetten arındırılıp özerkleşmesi, Polis örgütünün yeniden yapılandırılması, kültür ve sanat yaşamının destekleneceği çağdaş yasal düzenleme, yerli üretimin desteklenmesi, daha iyi bir çevrede yaşayabilmek için yapılacak düzenlemeler, sporun kalkınması ve gelişimi için Spor Konsey’inin oluşturulması ve trafik kazalarının önlenebilmesi adına yapılması hedeflenen sosyal konular”



ÇAKICI: “BÜTÜN PROJELERİN KAYNAKLARI YAPILAN ÇALIŞMALARLA BELİRLENDİ”



TKP Yeni Güçler Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, toplantıda yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türk halkı için çok önemli olan tarihi bir döneme girildiğini belirterek, son günlerde partiye karşı yapılan karartma politikalarına dikkat çekti.



Kıbrıs Türk halkının TKP Yeni Güçler’in sesini duyduğunu ifade eden Çakıcı, değişimin sihirli kelime olduğunu bu nedenle “Değişim Kurtuluştur” sloganıyla yola çıktıklarını, bir anlamda ellerini arı kovanının içine soktuklarını dile getirdi.



Mehmet Çakıcı, seçim bildirgesinde yer alan maddeleri hayata geçirmek için paranın nereden bulunacağının kendilerine sorulan en sık sorular arasında yer aldığını belirterek, bütün projelerin kaynaklarının yapılan çalışmalarla belirlendiğini kaydetti.



“BÜYÜK ŞİRKETLERDEN KURUMLAR VE GELİR VERGİSİ ALINACAK”



Çakıcı, Vergi Reformu yapılarak kendi ayakları üzerinde duran bir ekonomi yaratmanın hedefleri arasında olduğunu belirtti. Çakıcı, “Sınırsız vergi muafiyeti nedeniyle kurumlar vergisi ve gelir vergisi ödemeyen büyük kuruluş ve işletmelerin diğer herhangi bir kuruluş ve işletmenin ödediği gibi vergi ödemesi sağlanacak” dedi.

“EVSİZ VE YENİ EVLENEN ÇİFTLERE SOSYAL KONUTLAR YAPILACAK”



Sosyal konut projesiyle ilgili eleştirilere maruz kaldıklarını ifade eden Çakıcı, ülkede sanki ilk defa yapılacakmış gibi bir hava yaratılmaya çalışıldığını, oysa örneklerinin daha önceden yapıldığını bildiklerini kaydetti.



Çakıcı, öncelikle evsiz ve yeni evlenen çiftlere yönelik hazırlanan projede, gerek Türkiye’de gerekse Kıbrıs Türk Müteahhitler Birliği’yle gerekli çalışmaların yapıldığını belirtti. Çakıcı, “Faiz farkı fonuyla faizlerin düşürülmesiyle 20 yıllık bir krediyle, ayda 500 TL gibi bir ücrete 2+1 80 metre kare konutların, evsiz insanlar için yapılabileceğini gördük” dedi.





“TARIM REFORMU HAYATA GEÇECEK”



Tarım Reformu vaadine de değinen Çakıcı, “Bu sistemde büyük sermaye sahipleri zenginliklerine zenginlik katarken orta ve küçük ölçekli çiftçiler iflas etmektedir. Örneğin Avrupa Birliği’nde ve Türkiye’de bu sosyal adaletsizliği önlemek için ekonomik özgürlüğünü kazanmış büyük işletmelere destekler azaltılarak zenginlik sınırına bağlı olarak yardımlar kesilmekte ve küçük orta işletmelere daha yüksek oranlarda destek verilmektedir.

Yapılacak zenginlik sınırı reformuyla 50 milyon TL tasarruf edilecek ve bu kaynaklarla öncelikli olarak küçük ölçekliler olmak üzere orta ölçekli çiftçilere daha fazla destek verilecektir” şeklinde konuştu.



“BORÇ FAİZLERİ DÜZENLENECEK”



Mehmet Çakıcı, manifestoda yer verdikleri Faiz Yasası’yla ilgili “Faiz yasası geçirilecek. Kredi faizleri borçlanılan miktarın dövizde iki katını aşamayacak. Yapılacak faiz yasasıyla, faize faiz uygulanmasıyla anaparanın 50-100 katı gibi astronomik rakamlara ulaşarak borçlu insanların hayatını karartan sisteme son verilecek.” ifadelerini kullandı.



“TORPİL İLE VATANDAŞLIĞA SON VERİLECEK”



Torpille vatandaşlıklar verildiğine işaret eden Çakıcı, “Yeni vatandaşlık yasası geçirilecek. Haksız ve insan onurunu zedeleyen torpille vatandaşlığa son verilecek. Hak eden torpil olmadan, sırasıyla vatandaş olacak. Demografik yapının korunmasına da özel önem verilecek” dedi.



İZCAN: “ÇÖZÜM SÜRECİNE OLUMLU KATKILARIMIZ OLACAK”



Değişim ve Kurtuluş İttifakı Eş Başkanı İzzet İzcan da yaptığı konuşmada, Sol’da yapılan bu ittifakın amacının topluma hizmet olduğunu kaydetti.



Kampanya süresince uyumlu ve sorunsuz bir süreç yaşadıklarını belirten İzcan, herkesin üzerine düşeni yaptığını, halktan olumlu tepkiler aldıklarını ivmenin giderek arttığını gördüklerini söyledi.

Parlamentoda güçlü bir grup olarak yerlerini alacaklarını ifade eden İzcan, ittifakın devam edeceğini, programda yazılan her şeyi hayata geçirmek için yoğun bir çaba içerisinde olduklarını kaydetti ve halkın kendilerine karşı gösterdiği ilgi ve şefkatten dolayı teşekkür etti.

Manifestonun birinci maddesine yer alan Kıbrıs konusuyla ilgili açıklamalarda da bulunan İzcan, ana sorunun çözümünün diğer sorunlarla ayrılamayacağını birlikte düşünülmesi gerektiğini söyledi.

Mart ve Nisan aylarında görüşme sürecinin yeniden başlayacağının herkes tarafından bilindiğini kaydeden İzcan, TKP Yeni Güçler ile Birleşik Kıbrıs Partisi’nin oluşturduğu ittifakın parlamentoda güçlü bir şekilde bulunmasının çözüm sürecine olumlu katkıları olacağını açıkladı.