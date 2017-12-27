Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler ile Birleşik Kıbrıs Partisi’nin (BKP) oluşturduğu Değişim ve Kurtuluş İttifakı, seçim manifestosunu yarın açıklıyor.

TKP Yeni Güçler’den yapılan açıklamaya göre, Genel Başkan Mehmet Çakıcı yarın saat 12.00’de basın mensuplarıyla Niyazi Mirage Restoran’da öğle yemeğinde bir araya gelerek 7 Ocak seçim öncesinde TKP Yeni Güçler’in projeleri ve hedeflerini paylaşacak.

Yarın saat 19.30’da ise Lefkoşa Girne Kapısı önünde milletvekili adaylarının da hazır bulunacağı basın toplantısıyla TKP Yeni Güçler’in seçim manifestosu açıklanacak.

“Değişim Kurtuluştur” sloganı ile hazırlanan ve ağırlıklı olarak ekonomik ve sosyal sorunların çözümüne yönelik projeleri içerdiği belirtilen seçim manifestosu TKP Yeni Güçler Genel Başkanı Mehmet Çakıcı tarafından açıklanacak.

