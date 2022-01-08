Basına konuşan Kostrikis, Deltacron olarak adlandırılan yeni varyantın, Omicron’un bazı mutasyonlarıyla birlikte Delta varyantının genetik arka planını paylaştığını açıkladı.

“30 mutasyona sahip olduğu için diğer varyantlardan farklı olduğu açıklanan varyantın, daha önce Omicron vakalarında bulunan önemli sayıda mutasyonla birleştiği de ifade edildi. Kostrikis, Kıbrıs’ta alınan bu örneklerde mutasyonların 10 tanesinin tespit edildiği de belirtildi.

‘Deltacron ile hastaneye yatış arasında bir korelasyon var’

Varyantın 11’i koronavirüs nedeniyle hastaneye yatırılan insanlardan ve 14’ü genel nüfustan gelen 25 örnekte tanımlandığını da belirilirken, “Mutasyonların sıklığı hastanede olanlar arasında daha yüksekti, bu da Deltacron ile hastaneye yatışlar arasında bir korelasyon olduğu anlamına gelebilir” denildi.

Spesifik varyantın dünyanın başka hiçbir yerinde tanımlanmamış olmasının oldukça olası olduğu ifade edilirken, keşifin küresel bir ilgiye sebep olabileceği de belirtildi.

Bilim insanlarımız ile gurur duyuyoruz

Kıbrıs Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Michalis Hadjipantelas, Kıbrıslı bilim adamları tarafından yeni bir varyantın keşfinin açıklanmasının ardından Cumartesi günü yaptığı açıklamada, ‘bilim insanlarımızla gurur duyuyoruz’ dedi.

Öte yandan Sağlık Bakanı Hadjipantelas, “Dr. Kostrikis’in ekibinin çığır açan araştırmaları ve bulguları, bilim insanlarımızla gurur duymamızı sağlıyor, çünkü bu araştırma Kıbrıs’ı sağlık konularında uluslararası haritaya yerleştiriyor” diyerek, Kostrikis’in, 25 örneğin dizilerinin GISAID veri tabanına sunulduğunu ve bunun onları küresel bilim camiasına sunacağını söyledi.

Yapılan açıklamada, Deltacron’un Delta ve Omicron’u alt edip edemeyeceğini tahmin etmek için henüz çok erken olduğu sonucuna varıldığı da ifade edilirken, Sağlık Bakanı’nın, önümüzdeki hafta düzenleyeceği basın toplantısında daha fazla ayrıntı vereceği söyledi.