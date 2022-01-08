Künye
Kıbrıs 18
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Demir sopayla camı çerçeveyi indirdi
Demir sopayla camı çerçeveyi indirdi
21 yaşındaki kıza zorla fuhuş yaptırdı
21 yaşındaki kıza zorla fuhuş...
Girne'de bir garip olay!
Girne'de bir garip olay!
14 yaşındaki çocuğa cinsel saldırı
14 yaşındaki çocuğa cinsel saldırı
Ölümlü iş kazasında zanlı mahkemeye çıktı
Ölümlü iş kazasında zanlı mahkemeye...

"Deltacron ile hastaneye yatış arasında bir korelasyon var"

Kıbrıs Üniversitesi biyoteknoloji ve moleküler viroloji laboratuvarında çalışan bilim insanlarından oluşan ekibin başında bulunan Dr. Leontios Kostrikis, toplumda yeni bir koronavirüs varyantının tespit edildiğini söyledi.

08 Ocak 2022 Cumartesi 18:39
0 Okunma
"Deltacron ile hastaneye yatış arasında bir korelasyon var"
banner108

Basına konuşan Kostrikis, Deltacron olarak adlandırılan yeni varyantın, Omicron’un bazı mutasyonlarıyla birlikte Delta varyantının genetik arka planını paylaştığını açıkladı.

“30 mutasyona sahip olduğu için diğer varyantlardan farklı olduğu açıklanan varyantın, daha önce Omicron vakalarında bulunan önemli sayıda mutasyonla birleştiği de ifade edildi. Kostrikis, Kıbrıs’ta alınan bu örneklerde mutasyonların 10 tanesinin tespit edildiği de belirtildi.

‘Deltacron ile hastaneye yatış arasında bir korelasyon var’

Varyantın 11’i koronavirüs nedeniyle hastaneye yatırılan insanlardan ve 14’ü genel nüfustan gelen 25 örnekte tanımlandığını da belirilirken, “Mutasyonların sıklığı hastanede olanlar arasında daha yüksekti, bu da Deltacron ile hastaneye yatışlar arasında bir korelasyon olduğu anlamına gelebilir” denildi.

Spesifik varyantın dünyanın başka hiçbir yerinde tanımlanmamış olmasının oldukça olası olduğu ifade edilirken, keşifin küresel bir ilgiye sebep olabileceği de belirtildi.

Bilim insanlarımız ile gurur duyuyoruz

Kıbrıs Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Michalis Hadjipantelas, Kıbrıslı bilim adamları tarafından yeni bir varyantın keşfinin açıklanmasının ardından Cumartesi günü yaptığı açıklamada, ‘bilim insanlarımızla gurur duyuyoruz’ dedi.

Öte yandan Sağlık Bakanı Hadjipantelas, “Dr. Kostrikis’in ekibinin çığır açan araştırmaları ve bulguları, bilim insanlarımızla gurur duymamızı sağlıyor, çünkü bu araştırma Kıbrıs’ı sağlık konularında uluslararası haritaya yerleştiriyor” diyerek, Kostrikis’in, 25 örneğin dizilerinin GISAID veri tabanına sunulduğunu ve bunun onları küresel bilim camiasına sunacağını söyledi.

Yapılan açıklamada, Deltacron’un Delta ve Omicron’u alt edip edemeyeceğini tahmin etmek için henüz çok erken olduğu sonucuna varıldığı da ifade edilirken, Sağlık Bakanı’nın, önümüzdeki hafta düzenleyeceği basın toplantısında daha fazla ayrıntı vereceği söyledi.

Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs ÜniversitesiDeltacronKıbrıs Cumhuriyeti
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erhürman: Kaynakları külliye yapımına değil, ekonomiye aktaracağız
Erhürman: Kaynakları külliye yapımına değil, ekonomiye aktaracağız
Akdeniz'de korkutan deprem!
Akdeniz'de korkutan deprem!
Özersay: “Gençlerin barınma problemi çözülecek”
Özersay: “Gençlerin barınma problemi çözülecek”
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim