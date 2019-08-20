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Demir cezaevine gönderildi

20 Ağustos 2019 Salı 20:06
Demir cezaevine gönderildi

Girne’de bulunan bir apartmanın açık duran salon kapısından içeriye girerek çaldığı cep telefonunu 150 TL’ye satan Devran Demir bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olguları aktaran Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görev yapan polis memuru, Devran Demir’in 10 Ağustos tarihinde, saat 08.00-10.30 arasında, Girne'de Türkmen Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda sakin H. K.’nin ikametgâhına, açık salon kapısından girdiğini belirtti. Zanlının ikametgâhın içerisine girdikten sonra yemek masasının üzerinde duran 300 TL değerindeki Samsung Note 2 marka cep telefonu ile 45 TL nakit parayı sirkat ettiğini söyledi. Polis, zanlının aynı gün sirkat etmiş olduğu cep telefonunu Canbolat Caddesi üzerinde faaliyet gösteren ‘Koca Kervan’ isimli is yeri sahibi M.B.’ye söz konusu telefonun kendisine ait olduğunu ve paraya sıkıştığını beyan ederek 150 TL’ye satarak sahtekârlıkla para temin ettiğini anlattı. Zanlının mahkemeden alınan derdest emri gereğince Girne’de derbeder bir şekilde tespit edildiğini ve ardından tutuklandığını belirten polis, söz konusu cep telefonunun da emare olarak alındığını kaydetti.

Polis memuru, zanlının meseleyle ilgili gönüllü ifade vererek işlemiş olduğu suçları itiraf ettiğini belirtti.

Yapılan muhaceret kontrolünde zanlının 7 Ağustos 2019 tarihinde 90 günlük vize ile ülkeye geldiğini, ancak parası olmadığı için sokaklarda yatıp kalktığını kaydeden polis, kalacak yeri ve işi olmayan zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının 90 günlük vizesi dahi dolmadan suç işlediğine vurgu yaparak, tutuklu yargılanmasına ve bu amaçla bir ay süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

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Devran DemirCezaeviTutuklamaMahkemeCep TelefonuHırsızlıkHaberGündemKıbrıs
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Magusalı 2019-08-20 21:32:07

Bu da turist hırsız.

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