Demir sopa ve kemerle döndüler

Gönyeli’de meydaa gelen Ev açma, Sirkat, Mülke Tecavüz, Kanunsuz Bıçak Taşıma, Tecavüzkar alet taşıma suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Rawan Jamal Yousef Khıdır, Mohamed Jamal Yousef Khıdır, Mohamed Othman Shareef, Haitham Abo Husseın, Flafe Mohammad, Abdullah Abudaqqa, Muhaned Alhamdı, Rawan Jamal Yousef Khıdır mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis çavuşu Ozan Avcı, olguları aktardı.

Polis, zanlıların Ev açma , Sirkat, Mülke Tecavüz, Kanunsuz Bıçak Taşıma, Tecavüzkar alet taşıma suçlarından methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 20.08.2020 tarihinde saat 15.30 raddelerinde Mostafa Ashraf Kamal Fouad Ahmed’e ait Gönyeli adresindeki ikametgah içerisine, Lefkoşa’da sakin zanlı 1-Rawan Jamal Yousef Khıdır, zanlı 2 Mohamed Jamal Yousef Khıdır, zanlı 3- Mohamed Othman Shareef, zanlı 4 Haitham Abo Husseın, zanlı 5 Flafe Mohammad, zanlı 6 Abdullah Abudaqqa, zanlı 7- Muhaned Alhamdı, Rawan Jamal Yousef Khıdır ile tartıştığı gerekçesiyle konu ikametgaha, açık olan giriş kapısından girip, Mostafa Ashraf Kamal Fouad Ahmed'i ellerinde tecavüzlar alet olarak bulunan demir sopa, zincir ve kemer ile vurup ve ayrıca yumruk ve tekme ile darp ettiklerini belirtti.

Polis, zanlıların sonra konu ikametgah içerisinde bulunan, markası meçhul beyaz renk güneş gözlüğü ve bir adet içinde 300 Türk Lirası bulunan para kumbarasını sirkat edip konu ikametgahın kapalı olan giriş kapısını açıp çıkarak ev açma suçunu işlediklerini anlattı.

Polis, ayrıca adı edilenlerin tasarruflarında kanunsuz olarak bulundurdukları bir adet bıçağın bulunduğunun öğrenildiğini söyledi.

Polis, adı edilenlerin mahkeme emri gereği tutuklandığını ve zanlıların olay esnasında taşımakta oldukları gri renk zincir, ağız uzunluğu 12 toplam uzunluğu 25 santimetre olan sustalı bıçak, bir adet kahverengi renk kemer Rawan Jamal Yousef Khıdır, Mohamed Jamal Yousef Khıdır, Mohamed Othman Shareef'e ait dairede yapılan aramada tespit edilerek emare olarak zapt edildiğini anlattı.

Polis, Mesele ile ilgili olarak toplanan şahadet ilk etapta zanlıların bu suçları işlediğine Yönelik olduğunu belirterek, zanlıların KKTC’de öğrenci statüsünde bulunduklarını söyledi. Polis, mesele ile ilgili alınacak ifadeler ve temin edilecek kamera görüntüleri bulunduğunu belirtti.

Polis, tahkikatın salimen yürütülebilmesi adına 3 gün süreyle tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, soruşturmanın sağlıklı yürütülebilmesi adına zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.