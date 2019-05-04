Demircioğlu'nun İkinci Kitabı “Mimar Gözüyle Autodesk Revit Architecture” Yayınlandı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ile Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Mimarlık Fakültelerinde yarı zamanlı olarak öğretim görevi yapan Uzm. Mimar Şifa Arı Demircioğlu'nun ikinci kitabı “Mimar Gözüyle Autodesk Revit Architecture” yayımlandı.

Türk Yazarlar Birliği tarafından yayınlanan, Işık Kitabevi ve Deniz Plaza’da satışa sunuldu.

Işık Kitabevi’nden yapılan açıklamaya göre, kitap, “Autodesk Revit Architecture” programını, anlaşılması ve uygulaması kolay olan görsellerle anlatan, başlangıç seviyesinden profesyonel seviyeye kadar tüm kullanıcıların uygulayarak öğrenebileceği bir kaynak niteliği taşıyor.