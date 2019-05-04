Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Facebook hikayeleri 'tutmaz' denildi, 500 milyonu devirdi!
Facebook hikayeleri 500 milyonu devirdi!
Kahvaltıyı atlamak kalp hastalığından ölüm riskini artırabilir
Kahvaltıyı atlamak kalp hastalığından ölüm...
Günde 10 bardak şekerli çay, yılda 3 kilo aldırıyor
Çaya şeker atanlar dikkat!
Antibiyotik direnci kanserden fazla ölüme yol açacak!
Antibiyotik direnci kanserden fazla ölüme...
Dünyanın duygu ve deneyim haritası çıkarıldı. KKTC'de ise ...
Dünyanın duygu ve deneyim haritası...

Demircioğlu'nun İkinci Kitabı “Mimar Gözüyle Autodesk Revit Architecture” Yayınlandı

04 Mayıs 2019 Cumartesi 11:06
Demircioğlu'nun İkinci Kitabı “Mimar Gözüyle Autodesk Revit Architecture” Yayınlandı
banner44

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ile Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Mimarlık Fakültelerinde yarı zamanlı olarak öğretim görevi yapan Uzm. Mimar Şifa Arı Demircioğlu'nun ikinci kitabı “Mimar Gözüyle Autodesk Revit Architecture” yayımlandı.

banner41
Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği tarafından yayınlanan kitap, Işık Kitabevi ve Deniz Plaza’da satışa sunuldu.

Işık Kitabevi’nden yapılan açıklamaya göre, kitap, “Autodesk Revit Architecture” programını, anlaşılması ve uygulaması kolay olan görsellerle anlatan, başlangıç seviyesinden profesyonel seviyeye kadar tüm kullanıcıların uygulayarak öğrenebileceği bir kaynak niteliği taşıyor.

banner22
Anahtar Kelimeler:
DAÜŞifa Arı DemircioğluMimar Gözüyle Autodesk Revit ArchitectureKitapHaberGündemKıbrıs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nın 33’ünü Genel Kurulu Tamamlandı
Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nın 33’ünü Genel Kurulu Tamamlandı
Su analizleri devam ediyor
Su analizleri devam ediyor
Erhürman: “KKTC’yi Türkiye’de yeniden anlatmak durumundayız”
Erhürman: “KKTC’yi Türkiye’de yeniden anlatmak durumundayız”

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim