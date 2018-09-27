Demirhan'da kaçak et ele geçirildi

Polis, dün saat 23:30 sıralarında, Demirhan’da kaçak et operasyonu düzenledi. Polis tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu, bir van araçta gümrüğü ödenmemiş toplam 76 paket içerisinde, yaklaşık 1644 kg ağırlığında sığır eti ele geçirildi. Olayla ilgili E.L.(E-36) ve Ö.L.(E-52) tutuklandı.
Zanlıların bugün mahkemeye çıkarılması bekleniyor.
Son Güncelleme: 27.09.2018 11:14
saftirikler, birilerine pay vermekten kaçarsınız ama polise yakalanırsınız böyle.:))))
bırakıng be adamları et yeyemeyiyoruk