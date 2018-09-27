Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
100220
ALTIN
228.053
DOLAR
5.9835
STERLİN
7.8578
EURO
6.9867
Dünyanın en büyük kuşu üç metrelik "Vorombe titan"
Dünyanın en büyük kuşu
Satürn'ün uydusu Titan'da kum fırtınaları görüntülendi
Titan’daki kum fırtınaları görüntülendi
Gripten korunmanın 10 yolu
Gripten korunmanın 10 yolu
Google'dan şaşırtıcı tanıtım! Google hikayeler geliyor...
Google'dan şaşırtıcı tanıtım!
Shazam tamamen ücretsiz oldu!
Shazam tamamen ücretsiz oldu!

Demirhan'da kaçak et ele geçirildi

Demirhan'da 1644 kg ağırlığında kaçak et ele geçirildi 2 kişi tutuklandı.

27 Eylül 2018 Perşembe 09:53
Demirhan'da kaçak et ele geçirildi

Polis, dün saat 23:30 sıralarında, Demirhan’da kaçak et operasyonu düzenledi. Polis tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu, bir van araçta gümrüğü ödenmemiş toplam 76 paket içerisinde, yaklaşık 1644 kg ağırlığında sığır eti ele geçirildi. Olayla ilgili E.L.(E-36) ve Ö.L.(E-52) tutuklandı.

Zanlıların bugün mahkemeye çıkarılması bekleniyor.

banner22
Son Güncelleme: 27.09.2018 11:14
Anahtar Kelimeler:
KıbrısGündemTutuklamaEt OperasyonuDemirhanKaçak EtZanlılarPolis
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
nnn 2018-09-27 11:49:37

saftirikler, birilerine pay vermekten kaçarsınız ama polise yakalanırsınız böyle.:))))

Cevapla
Beğenmedim! (1)
Avatar
kuzu 2018-09-27 12:25:51

bırakıng be adamları et yeyemeyiyoruk

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Çeler’den özel sektör çalışanlarına ek maaş müjdesi
Çeler’den özel sektör çalışanlarına ek maaş müjdesi
İhtiyat Sandığı'nda faiz oranı artırıldı
İhtiyat Sandığı'nda faiz oranı artırıldı
LTB’nin, “Şiddete karşı yan yana projesi”
LTB’nin, “Şiddete karşı yan yana projesi”

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim