Demirhan'da kaçak et ele geçirildi

Polis, dün saat 23:30 sıralarında, Demirhan’da kaçak et operasyonu düzenledi. Polis tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu, bir van araçta gümrüğü ödenmemiş toplam 76 paket içerisinde, yaklaşık 1644 kg ağırlığında sığır eti ele geçirildi. Olayla ilgili E.L.(E-36) ve Ö.L.(E-52) tutuklandı.

Zanlıların bugün mahkemeye çıkarılması bekleniyor.