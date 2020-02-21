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Demirhan’da 400 kg kaçak et ele geçirildi

Demirhan’da kaçak et ele geçirildi. Aracında gümrüksüz 400 kg et bulunan kişi tutuklandı.

21 Şubat 2020 Cuma 19:27
Demirhan’da 400 kg kaçak et ele geçirildi
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Demirhan’da polis tarafından yapılan operasyonda kaç et ele geçirildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından saat 18.00’de Demirhan'da gerçekleştiren operasyon sonucunda kullanımında bulunan araçta 400 kg sığır eti ve bonfile ele geçirilen Y.K. (E-36) tutuklandı.

Anahtar Kelimeler:
Kaçak EtDemirhanKasapEt
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dervis 2020-02-21 19:38:04

gene vitrin haberi. birakin goturecegi yere gotursun. esas aliciyi yakalayin. herkes kimden ne alip yedigini bilsin. yoksa bu garipten rusvet alamadiniz mi..alici daha fazla mi veriyor yoksa..

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