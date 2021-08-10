Demirtaş: Perşembe sabahı saat 10:00’da Tarım Bakanlığı’nda eylemdeyiz

Güngör Muhtarı Ayhan Demirtaş, Haber merkezine açıklamalarda bulunarak, Taşkent – Güngör mevkiinde bulunan ve uzun zamandır kapalı olan Neke Ltd. Kum Çakıl İşletmeleri’nin Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı tarafından 5 yıllığına yeniden faaliyete açılacağını belirtti.

Güngör Köy Muhtarı Ayhan Demirtaş, izin istenilen bölgenin Taşkent’teki evlere de yakın olduğu ve patlatma işlemi başlaması durumunda hem köye hem de köylülerin sağlığına zarar vereceğine dikkat çekti.

Mart ayında yapılan eylemlerine rağmen Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı tarafından dağların sermayeye peşkeş çekildiğini vurgulayan Demirtaş, ilgili taş ocağına 5 yıllık izin verildiğini kaydetti.

Güngör Muhtarı Demirtaş, çevre ve doğa dostu herkesin yaşam hakkına sahip çıkılması adına 12 Ağustos Perşembe günü sabah saat 10:00’da Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı önünde yapılacak olan eyleme katılmaları çağrısını yaptı.

Demirtaş’ın yapmış olduğu eylem çağrısı şu şekildedir:

“Çok değerli KKTC halkımız, Güngör köyünde yıllardır kapalı olan ve açık olduğu yıllarda çevreyi ve doğayı katleden taş ocağı, aynı zamanda Taşkent köyünü de etkileyen, bizleri ise patlatma ve tozlarıyla sağlığımız açısından tehdit ediyor.

Tüm çırpınışlarımıza ve eylemlerimize rağmen Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı tarafından dağlarımız sermayeye peşkeş çekilmiş.

İlgili taş ocağına 5 yıllık yeni izin verilmiştir. Bu nedenle 12 Ağustos Perşembe günü sabah saat 10:00’da Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı önünde eylem yapma kararı almış bulunmaktayız.

Bu eyleme çevreye, doğaya ve yaşam hakkına sahip çıkmak isteyen tüm halkımızı davet ediyoruz.”

Kaynak: Gıynık Gazetesi