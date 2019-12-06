Demokrasi Meydanı ve Heykeli’nin açılışı yapılıyor

Başkentin her köşesini şehre yakışır modern bir görünüme kavuşturmak ve kamusal alanları canlandırmak amacı ile çalışmalarını sürdüren Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Mustafa Ruso Caddesi’nde havuzlu alan olarak bilinen alanı Demokrasi Meydanı olarak yeniden düzenledi.

Demokrasi ile toplumların aydınlık yüzünü yansıtan sanatın bir araya getirildiği alanda cevre düzenlemelerinin yanısıra Sanatçı Zehra Şonya tarafındanda evrensel değerlerimizin başında gelen demokrasiyi simgelen “Demokrasi Heykeli” yapıldı.

Çalışmaları kısa süre önce tamamlanan Demokrasi Meydanı ve Heykeli’nin açılış etkinliği ise yarın saat 11:00’da gereçekleştirilecek.

BRT/MAIL