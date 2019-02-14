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Demokrasi Şehitleri Cumartesi Anılacak

Kıbrıs’ta 1958 ile 1996 yılları arasında öldürülen gazeteciler ve sendikacılar ile 1976-1979 yılları arasında İstanbul, Adana ve Ankara’da öldürülen Kıbrıslı Türk öğrencilerden oluşan 12 Demokrasi Şehidi, cumartesi saat 11.00’de Lefkoşa Mezarlığı’ndaki kabirleri başında anılacak.

14 Şubat 2019 Perşembe 13:57
Demokrasi Şehitleri Cumartesi Anılacak

Demokrasi Şehitleri için kültür ve söyleşi gecesi de düzenlenecek.

Yazılı açıklama yapan Demokrasi Şehitlerini Yaşatma Derneği Başkanı Burhan Eraslan “demokrasiye, barışa, ifade özgürlüğüne ve emeğin hakkını alma mücadelesine gönülden inanıp, bu uğurda ısrarla mücadele etmiş olan ve sırf bu nedenle gerici karanlık çevrelerin saldırı hedefi olup en temel insan hakkı olan yaşam hakları ellerinden alınan ve failleri de meçhul kalan” demokrasi şehitlerinin etkinliklerle anılacağını kaydetti.  

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Bu çerçevede 20 Şubat Çarşamba akşamı saat 19.30’da Gönyeli Belediyesi Konferans Salonunda Demokrasi Şehitlerini konu alan Kültür ve Söyleşi Gecesi gerçekleşecek.

Gecede Mustafa Tozakı’nın müzik dinletisi, Leylâ Ulubatlı’nın “Kavganın Kıvılcımları” adlı şiirinin sunumu ve 1958 kuşağı sendikacılarından Aziz Kutlay ile söyleşi yer alacak.

Eraslan'ın açıklamasına göre anılacak isimler şunlar:

“1958 yılında Lefkoşa’da cinayetlere kurban giden İnkılâpçı gazetesi yazarı ve sendikacı Fazıl Önder ve Türk Eğitim Kulübü (TEK) yöneticisi ve sendikacı Ahmet Yahya; 1962 yılında Lefkoşa’da cinayetlere kurban giden Cumhuriyet gazetesi yazar ve yayıncıları Ahmet Muzaffer Gürkan ve Ayhan Hikmet; 1965 yılında Lefkoşa-Larnaka yolu üzerinde cinayete kurban giden Emekçi, İnkılâpçı ve Cumhuriyet gazeteleri yazarı ve sendikacı Derviş Ali Kavazoğlu; 1976-1979 yıllarında İstanbul, Ankara ve Adana’da cinayetlere kurban giden dönemin yüksek öğrenim gençliği örgütü Kıbrıslılar Öğrenim ve Gençlik Federasyonu (KÖGEF) üyeleri Özer Elmas, Mehmet Ömer, Muharrem Özdemir, Mustafa Ertan, Ercan Turgut ve Sadık Cemil ile 1996 yılında Lefkoşa’da cinayete kurban giden Yenidüzen gazetesi yazarlarından Kutlu Adalı.”

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Demokrasi ŞehitleriAnmaHaberGündemKıbrıs
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