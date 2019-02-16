Demokrasi Şehitleri Törenle Anıldı

Kıbrıs’ta 1958 ile 1996 yılları arasında öldürülen gazeteciler ve sendikacılar ile 1976-1979 yılları arasında İstanbul, Adana ve Ankara’da öldürülen Kıbrıslı Türk öğrencilerden oluşan 12 demokrasi şehidi, bugün Lefkoşa Mezarlığı’ndaki kabirleri başında anıldı.

Anma törenine Başbakan, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, bazı milletvekilleri, eski başbakanlardan Ömer Kalyoncu, Özkan Yorgancıoğlu, Ferdi Sabit Soyer katıldı.

Saygu duruşu ile başlayan törende, Demokrasi Şehitlerini Yaşatma Derneği Başkanı Burhan Eraslan ve Başbakan, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman konuşma yaptı.

Eraslan, daha sonra PEO ve AKEL yetkililerinin mesajlarını okudu.

Konuşmaların ardından kabirler gezilerek, çiçekler bırakıldı.



ERHÜRMAN

Başbakan, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, bu coğrafyada barış, demokrasi, eşitlik ve özgürlük için mücadele etmenin her zaman bir bedeli olduğunu, bu bedelin ağır bir şekilde ödendiğini söyledi.

Erhürman, şöyle konuştu:

“Bugün anmakta olduğumuz yoldaşlarımız, bu bedelin en ağır şekilde ödendiği dönemde yaşadılar ve bu bedeli en ağır şekilde öderken de gözlerini kırpmadılar. Bugün de bu mücadele devam ediyor ve gene bedel ödemeyi gerektiriyor. Onların ödediği kadar ağır bedeller değildir bugün ödediklerimiz. Ama gene de hepimiz biliyoruz ki biz de bu bedelleri gözümüzü kırpmadan ödemeyi göze almak durumundayız eğer bu mücadeleyi gerçekten başarı ile sürdürmek istiyorsak.”

Hayatın kısa, mücadelenin uzun olduğunu söyleyen Erhürman, hayat sürelerini birbirine ekleyerek mücadeleyi aralıksız sürdürme yükümlülükleri bulunduğunu belirtti.



Demokrasi şehitlerini asla unutmayacaklarını dile getiren Erhürman, “Bugün, onların bayrağı bıraktığı yerden mücadelenin bayrağını alıp ileriye taşıma yükümlülüğü altında olduğumuzu hatırlama günüdür de” dedi.Erhürman, “Değişen koşullarda onlar kadar ağır olmasa da bedeller ödemeyi göze alarak, bu mücadeleyi hep daim kılacağız, biz de sonrakilere bayrağı devredene kadar. Bir kez daha anıları önünde saygıyla eğiliyorum. Onları asla unutmayacağız” diye konuştu.

ERASLAN

Demokrasi Şehitlerini Yaşatma Derneği Başkanı Burhan Eraslan, “1958 yılında Fazıl Önder ve Ahmet Yahya, 1962 yılında Ahmet Muzaffer Gürkan ve Ayhan Hikmet, 1965’te yoldaşı Mişaulis ile birlikte Derviş Ali Kavazoğlu, 1976-1979 yıllarında Özer Elmas, Mehmet Ömer, Muharrem Özdemir, Mustafa Ertan, Ercan Turgut ve Sadık Cemil ile 1996’da Kutlu Adalı’nın Kıbrıs’ta toplumlararası barışı savunup, bu uğurda mücadele verdiklerinden, demokrasinin yerleşmesini, düşünce, ifade ve basın özgürlüğü ile insan hak ve özgürlüklerinin yaşam bulması istediklerinden, emeğin hakkını alma mücadelesinde aktif görev aldıklarından dolayı, bu aydın ve mücadeleci insanların en temel insan haklarından olan yaşama hakları, gerici, faşist, karanlık güçler tarafından ellerinden alındı” dedi.

Eraslan, yaşam hakları ellerinden alınan bu kişilerin anılarını yaşatmanın, uğruna mücadele verdikleri değerleri yeni kuşaklara aktarmanın, barış, demokrasi, insan hakları mücadelesinin kazanımlarını ve bu mücadelenin bedellerini kavrayabilmek adına büyük önem taşıdığını belirtti.



KÜLTÜR VE SÖYLEŞİ GECESİ ÇARŞAMBA AKŞAMI…

Demokrasi şehitleri için 20 Şubat Çarşamba akşamı saat 19.30’da da, Gönyeli Belediyesi Konferans Salonunda Demokrasi Şehitlerini konu alan “Kültür ve Söyleşi Gecesi” düzenleniyor.

Gecede, Mustafa Tozakı’nın müzik dinletisi, Leylâ Ulubatlı’nın “Kavganın Kıvılcımları” adlı şiirinin sunumu ve 1958 kuşağı sendikacılarından Aziz Kutlay ile söyleşi yer alacak.