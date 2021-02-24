Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Aranan şahıslar var!
Aranan şahıslar var!
Elshaify boğularak mı öldürüldü?
Elshaify boğularak mı öldürüldü?
Evinden ve arabasından uyuşturucu çıktı
Evinden ve arabasından uyuşturucu çıktı
Abisinin kızını dedikodu yaptı diyerek dövdü
Abisinin kızını dedikodu yaptı diyerek...
Boğazını sıkıp saçını çekti
Boğazını sıkıp saçını çekti
Flaş Haber
Bugün 46 kişi taburcu edildi
Kapat

"DEMOKRASİ ŞEHİTLERİ"NİN KABİRLERİ ZİYARET EDİLDİ

"Demokrasi Şehitleri"nin kabirleri ziyaret edilerek, karanfiller bırakıldı.

24 Şubat 2021 Çarşamba 12:03
525 Okunma
"DEMOKRASİ ŞEHİTLERİ"NİN KABİRLERİ ZİYARET EDİLDİ

Demokrasi Şehitlerini Yaşatma Derneği Yönetim Kurulu’nun pandemi koşullarını dikkate alarak aldığı kararı gereği görev üstlenen 4 kişilik temsili ekip, maske ve mesafe kurallarına uyarak, Lefkoşa Mezarlığı’nda bulunan Demokrasi Şehitleri’nin kabirlerini ziyaret etti.

Demokrasi Şehitlerini Yaşatma Derneği Başkanı Burhan Eraslan’ın yazılı açıklamasına göre, sırasıyla; Kutlu Adalı, Özer Elmas, Mehmet Ömer, Muharrem Özdemir, Sadık Cemil, Ercan Turgut, Mustafa Ertan, Ayhan Hikmet ve Ahmet Muzaffer Gürkan’ın kabirleri başında saygı duruşunda bulunuldu ve tüm kabirlere kırmızı karanfiller bırakıldı.

Kabirler başında kısa bir konuşma yapan Demokrasi Şehitlerini Yaşatma Derneği Başkanı Burhan Eraslan, “Tüm dünya insanlığı gibi ülkemiz insanının sağlığını tehdit eden Covid-19 salgını nedeniyle, Demokrasi Şehitleri anısına bu yıl kitlesel katılımlı sosyal, kültürel veya sportif herhangi bir etkinlik yapılmadı” dedi.

Eraslan, “Demokrasiye, barışa, ifade özgürlüğüne ve emeğin hakkını alma mücadelesine gönülden inanıp, bu uğurda ısrarla mücadele etmiş olan ve sırf bu nedenle gerici karanlık çevrelerin saldırı hedefi olup canlarına kastedilerek yaşam hakları ellerinden alınan bu insanlarımızın anılarını yaşatmak, uğruna mücadele verdikleri değerleri yeni kuşaklara aktarmak her koşulda gereklidir. Bu nedenle temsili de olsa burada kabirlerin başındayız” ifadelerini kullandı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yeltekin, yeni asgari ücretin perde arkası iş birliği ile onaylandığını savundu
Yeltekin, yeni asgari ücretin perde arkası iş birliği ile onaylandığını savundu
Kıbrıslı Türkler Güneyde kalan mallarını talep ediyor
Kıbrıslı Türkler Güneyde kalan mallarını talep ediyor
BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ’NDE DEĞİŞİKLİK
BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ’NDE DEĞİŞİKLİK
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim