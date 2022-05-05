Demokrat Parti, 1 Mayıs Pikniği Düzenliyor

Saat 10.00'da başlayacak olan etkinlik , günün ilerleyen saatlerine kadar devam edecek.
Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı, DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, etkinliğe partililer yanında, tüm halkı da davet etti.
Demokrat Parti (DP), 1 Mayıs İşçi ve Bahar Bayramı dolayısıyla Geleneksel 1 Mayıs pikniğini, 8 Mayıs Pazar günü Girne Boğaz Piknik Alanı'nda gerçekleştirecek.
Saat 10.00'da başlayacak olan etkinlik , günün ilerleyen saatlerine kadar devam edecek.
Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı, DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, etkinliğe partililer yanında, tüm halkı da davet etti.