Demokrat Parti, 1 Mayıs Pikniği Düzenliyor

Saat 10.00'da başlayacak olan etkinlik , günün ilerleyen saatlerine kadar devam edecek.

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı, DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, etkinliğe partililer yanında, tüm halkı da davet etti.