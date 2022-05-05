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Demokrat Parti, 1 Mayıs Pikniği Düzenliyor

Demokrat Parti (DP), 1 Mayıs İşçi ve Bahar Bayramı dolayısıyla Geleneksel 1 Mayıs pikniğini, 8 Mayıs Pazar günü Girne Boğaz Piknik Alanı'nda gerçekleştirecek.

05 Mayıs 2022 Perşembe 13:54
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Demokrat Parti, 1 Mayıs Pikniği Düzenliyor

Saat 10.00'da başlayacak olan etkinlik , günün ilerleyen saatlerine kadar devam edecek.

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı, DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, etkinliğe partililer yanında, tüm halkı da davet etti.

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