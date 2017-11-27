Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
104522
ALTIN
163.342
DOLAR
3.9262
STERLİN
5.2224
EURO
4.6718
Survivor 2018'in en büyük bombası patladı!
Survivor 2018'in en büyük bombası...
Bateri çalan papağan hayrete düşürüyor
Bateri çalan papağan hayrete düşürüyor
Sivilce izleri nasıl geçer?
Sivilce izleri olanlar dikkat!
Aç karnına kahve içmek zararlı mı?
Aç karnına kahve içmek zararlı...
Bu sebzeyi mutfağınızdan eksik etmeyin!
Kıvırcık marul her derde deva!

Demokrat Parti'de Tosunoğlu şoku!

Demokrat Parti Lefkoşa İlçesi'nden milletvekili adayı olan Hasan Tosunoğlu, adaylıktan çekildiğini açıkladı.

27 Kasım 2017 Pazartesi 16:17
Demokrat Parti'de Tosunoğlu şoku!
banner10

Küçük Kaymaklı Türk Spor Kulübü Başkanlığı görevini yürüten Tosunoğlu,sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Küçük Kaymaklı'ya daha çok zaman ayırmak istediğini ifade ederek adaylıktan çekildiğini ifade etti.

Tosunoğlu'nun açıklaması şöyle:

"Kamuoyuna duyuru, Demokrat Parti, coşkulu ve kalabalık bir katılımla aday belirleme sürecini tamamladı.

Gelinen aşamada, geçmişten de kaynaklanan bağlarım nedeniyle aday adayı olmayı, partimin bu günlerde bana ihtiyacı olduğu gerekçesi ile kabul ettim.

Yapılan coşkulu aday belirleme süreci de göstermiştir ki, partimiz iyi yolda. Kişisel olarak ben de bu tabloda bir değerlendirme yapmak durumunda kaldım.

Başkanı olduğum Küçük Kaymaklı Türk Spor Kulübü'nün şampiyonluk iddiası, kulübe daha fazla zaman ayırmam ve her türlü tartışmadan uzak tutmam gerekliliğini getirdi.

Bu aşamada, ailem ve yakınlarım ile yapmış olduğum değerlendirmede, Küçük Kaymaklı sevgimiz ağır basmıştır.

Her koşulda Sayın Serdar Denktaş ve arkadaşlarıma desteğim sürecek, ancak ben tam zamanlı Küçük Kaymaklı'nın şampiyon olması için çalışacağım.

Bu tabloda, Demokrat Parti Lefkoşa Milletvekili adaylığından geri çekildiğim kararını kamuoyu ile paylaşmak istiyorum."

banner22
Son Güncelleme: 27.11.2017 16:24
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Behzat 2017-11-27 18:40:34

..Kar..Sahte..

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
“Bulli Project”'in geliri Mülteci Hakları Derneği'ne bağışlandı
“Bulli Project”'in geliri Mülteci Hakları Derneği'ne bağışlandı
Ali Çetin Amcaoğlu’na 9 yıl hapis!
Ali Çetin Amcaoğlu’na 9 yıl hapis!
Bıçaklı: "Polis Yasası'nı bir an önce geçirin"
Bıçaklı: "Polis Yasası'nı bir an önce geçirin"

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim