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Demokrat Parti, Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nı ziyaret etti

DP heyeti, Kıbrıs Türk Sanayi Odasını ziyaret ederek Başkan Ali Kamacı ile bir araya geldi.

29 Haziran 2021 Salı 19:25
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Demokrat Parti, Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nı ziyaret etti

DP Genel Sekreter Yardımcısı Av. Ali Tuçtaşlı başkanlığında gerçekleşen ziyarete Lefkoşa İlçe Başkanı Kemal Buba, Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Özlem Dinçoğlu, Lefkoşa Kadın Kolları Başkanı Pelin Ayken, Gençlik Kolları Başkanı Erden Pekri de eşlik etti.

Başkanlığa yeni seçilen Kamacı ve yönetimine hayırlı olsun ziyareti gerçekleştiren DP heyeti, güncel konularda fikir alışverişinde bulundu.

“DP OLARAK GEÇMİŞTE OLDUĞU GİBİ BUGÜNDE SANAYİCİLERİMİZİN YANINDAYIZ”

Ziyarette DP olarak desteklerini yineleyen Tunçtaşlı, “Geçmişte olduğu gibi bugün de sanayicilerimizin yanında olduğumuzu ve desteğimizin baki olduğunu belirtmek isterim” dedi.

DP olarak ülke sanayisinin derdinin çok olduğunun bilincinde olduğunu söyleyen Tunçtaşlı, hayırlı olsun ziyareti vesilesiyle sanayicilerin sorunlarını da dinlemenin çok yararlı olduğunu anlattı.

İş birliği içerisinde çalışma vurgusu yapılan görüşmede DP heyeti, Kıbrıs Türk Sanayi Odasını’nın fikir, talep ve sorunlarını dinleme fırsatı bularak, bunları parti vasıtasıyla milletvekillerine ve meclise taşımaya devam edeceklerini samimiyetle dile getirdi.

Anahtar Kelimeler:
Demokrat PartiKıbrıs Türk Sanayi Odası
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