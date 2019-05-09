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Demokrat Parti Merkez Yönetim Kurulu Denktaş’ın istifasıyla ilgili bugün toplanacak

Demokrat Parti Genel Başkanı, Maliye Bakanı Serdar Denktaş dün Bakanlık görevinden istifa etti.

09 Mayıs 2019 Perşembe 08:48
Demokrat Parti Merkez Yönetim Kurulu Denktaş’ın istifasıyla ilgili bugün toplanacak
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İstifasını gerekçeleriyle birlikte yazılı olarak Başbakan Tufan Erhürman’a ilettiğini açıklayan Denktaş “Hükümete desteğim devam edecek” dedi.

Demokrat Parti Merkez Yönetim Kurulu ise Serdar Denktaş’ın istifasıyla ilgili bugün saat 12.00’de toplanacak.Demokrat Parti Genel Başkanı, Maliye Bakanı Serdar Denktaş,Bakanlık görevinden istifa ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

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Serdar Denktaş açıklamasında “Başbakana yazılı olarak Maliye Bakanlığından istifa ettiğimi gerekçelerimle iletmiş bulunuyorum. Herhangi bir basın organına bu konuda bir açıklama yapmış değilim…Gerekli açıklamayı bir süre sonra yapacağım…Hükümete desteğim , hükümet devam ettiği sürece var olacaktır” ifadelerine yer verdi.

Öte yandan Demokrat Parti (DP) Genel Sekreteri Afet Özcafer, Serdar Denktaş’ın Maliye Bakanlığı’ndan istifasının ardından DP Merkez Yönetim Kurulu’nun bugün saat 12.00’de toplanacağını açıkladı.

Telefon bağlantısıyla katıldığı BRT Ana Haber’de konuşan Özcafer, MYK’nın bugün yapacağı toplantının ardından yazılı açıklama yapacaklarını söyledi.

Özcafer, Denktaş’ın istifasını yazılı olarak Başbakan’a sunduğunu da hatırlattı..Başbakan’ın istifayı kabul etmeme ihtimalinin sorulması üzerine Özcafer, “İstifa tek taraflıdır” dedi. (BRT)

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Demokrat Parti
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