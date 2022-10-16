"Demokrat Parti mi iyi yönetecek? "

Özersay "Her iki siyasi partinin de geçmişte kamu bankalarının yönetilmesiyle ilgili olarak sicili temiz değildir. Bankacılıktan anlamayan, bu bankalara borcu olan ya da siyasi nitelikli kredileri partililerine verdirerek bu batık kredi uygulamaları ile bankaları zarara uğratan pek çok örnek yaratmışlardır. Kamu bankalarını biri diğerinden daha iyi yönetemediğine ve her iki siyasi partinin de sicili bu konularda temiz olmadığına göre burada başka bir pazarlık var demektir” ifadelerini kullandı.

Özersay açıklamasında özellikle Kooperatif Merkez Bankası’nda geçmişte yaşananlara dikkat çekerek “Merkez Bankasını, Polis Teşkilatını ve Başsavcılığı özellikle bu konuda çok dikkatli olmaya davet ediyoruz. Herkes gözünü dört açmalıdır. Hem bundan önce başlatılan soruşturma süreçlerinin salimen sonuçlanması ve suçlular varsa tespit edilerek cezalandırılmasını engelleyecek siyasi adımlara müsaade edilmemeli hem de bundan sonra bankayı zarara uğratabilecek olası adımlardan kaçınılması için temkinli olup süreçler yakından takip edilmelidir” dedi.



“KOOPERATİF MERKEZ BANKASI SORUŞTURMASI SÜRÜYOR”

Halkın Partisi Genel Başkanı Özersay geçmiş yıllarda Demokrat Parti tarafından atanan Kooperatif Merkez Bankasının bazı yöneticilerinin kendi önceki dönemde verdikleri batık kredilerle bankayı zarara uğrattıkları konusunda Merkez Bankası tarafından hazırlanan inceleme raporu bulunduğunu, hatta bu rapor nedeniyle DP tarafından atanmış olan bazı banka yöneticilerinin de istifa etmek zorunda kaldığını da hatırlatarak “bu konu kısa süre önce mali polise gönderilmişti, dosyanın şu anda ya mali poliste ya da savcılıkta olması lazım. Bu konuda Demokrat Parti halen daha önceki sıkıntılı durum giderilmeden neden özellikle Kıbrıs Vakıflar Bankası ve Kooperatif Merkez Bankası yönetimlerini kendine bağlamak istedi? Bu cevaplanması gereken çok kritik bir sorudur. Umarım devam eden soruşturmayı olumsuz yönde etkileyecek bazı müdahaleler söz konusu olmaz” dedi.



“MERKEZ BANKASI, POLİS VE SAVCILIĞI DİKKATLİ OLMAYA DAVET EDİYORUZ”

Halkın Partisi Genel Başkanı Özersay yönetimi DP’ye verilen kamu bankalarından özellikle Kooperatif Merkez Bankası konusunda geçmişte DP yönetiminde olduğu döneme ait batık kredi ve benzeri şekilde bankayı zarara uğratan işlemlerin tespit edildiği raporlar ve polis soruşturması olduğunu anımsatarak “Merkez Bankasını, Polis Teşkilatını ve Başsavcılığı özellikle bu konuda çok dikkatli olmaya davet ediyoruz. Herkes gözünü dört açmalıdır. Hem bundan önce başlatılan süreçlerin salimen sonuçlanması ve suçlular varsa tespit edilerek cezalandırılmasını engelleyecek adımlara müsaade edilmemeli hem de bundan sonra bankayı zarara uğratabilecek olası adımlardan kaçınılması için temkinli olup süreçler yakından takip edilmelidir. Biz Halkın Partisi olarak üzerimize düşeni yapacağız, Merkez Bankası, Polis Teşkilatı ve Başsavcılığın da bu konuya özel önem verip yakından takip etmeye davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.