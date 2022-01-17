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Demokrat Parti Seçim Bildirgesini Paylaştı

Demokrat Parti, 23 Ocak 2022’de yapılacak olan Erken Genel Seçimlere yönelik seçim bildirgesini kamuoyu ile paylaştı.

17 Ocak 2022 Pazartesi 12:23
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Demokrat Parti Seçim Bildirgesini Paylaştı
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Demokrat Parti, 23 Ocak 2022’de yapılacak olan Erken Genel Seçimlere yönelik seçim bildirgesini kamuoyu ile paylaştı.


Vizyonun, uluslararası standartlarda demokratik yapısıyla, liyakatin temel alındığı, tüm kurumları ile kurumsallaşmış ve kalkınmış yapısıyla, refahın adil paylaşıldığı,  halkın devletine güvenerek egemenliğine sahip çıktığı, dünya ile bütünleşmiş Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini yaratmak olarak açıklandığı seçim bildirgesinde; ekonomi, tarım ve hayvancılık. sanayi, sağlıklı toplum, yönetimin yeniden yapılandırılması, hukuk, eğitim, çevre ve sosyal politikalar başlıkları altında çeşitli alt başlıklarla Demokrat Parti iktidarında yapılacak olanlar anlatılıyor.

Bildirgede, DP’nin  dürüst, cesur, dinamik, bilgili ve temiz kadroların öncülüğünde, siyaseti yeniden halk ile buluşturmak için, sorunlara çözüm getirecek, sürdürülebilir ekonomik büyümeyi ve kalkınmayı sağlayacak, halktan uzaklaşan siyasi yapıyı düzeltecek, halkın yeniden devletine güveneceği ve halkın geleceğe umutla bakmasını sağlayacak yenilenme programı ile geleceği tesis etmek üzere,  kitlelerin partisi olmak üzere yola çıktığı aktarılıyor.
Kıbrıs sorununa dair bölümde ise, Kıbrıs Türkü'nün dünyadaki saygınlığının arttırılması için çalışılacağı vurgulanırken, Kıbrıs’ta yeni bir müzakere süreci olacaksa bunun ancak iki eşit ve egemen devlet arasında yapılabileceği, egemen eşitlik temelinde yan yana yaşayan, iki devletin var olmasıyla Kıbrıs’ta ancak adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir anlaşmaya varılacağını, halkın desteği ve Türkiye ile işbirliği içerisinde dünyaya duyurulacağı belirtiliyor.
DP’nin seçim bildirgesine  aşağıdaki linkten ulaşılabiliyor.

Anahtar Kelimeler:
Demokrat Parti23 Ocak 2022
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