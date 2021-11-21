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Demokrat Parti Yeni Üyeleriyle Buluştu

Demokrat Parti (DP) Girne Oscar Otel’de gerçekleşen gecede yeni üyeleriyle buluştu.

21 Kasım 2021 Pazar 21:30
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Demokrat Parti Yeni Üyeleriyle Buluştu
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Demokrat Parti tarafından yapılan açıklamaya göre partiye 400 yeni üye katldı.

Harun Demir’in organizesinde gerçekleşen ‘Demokrat Parti Katılımı Gecesi’ne, başta Demokrat Parti Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu olmak üzere Demokrat Parti yetkilileri ve Demokrat Partililer katıldı.

Katılım gecesinde konuşma yapan Ataoğlu, özverili çalışmalarından dolayı katkı koyan herkese teşekkür ederek, partiye katılan yeni üyelere “Demokrat Parti ailesine, hoş geldiniz, şeref verdiniz, gücümüze güç kattınız” dedi.

“HİZMET İÇİN YOLA ÇIKTIK”

“DP olarak tek gailemiz ve motivasyonumuz, ülkemizi gerek siyaseten gerekse de ekonomik anlamda, hak ettiği noktaya taşımaktır. Bunun için ne gerekiyorsa elimizden gelenin fazlasını yapacağız” diyen Ataoğlu, “Hizmet için yola çıktık. Bu yolda bizlerle yürümek isteyen insanımızın sayısı her geçen gün artıyor. Gerçekleştirilen katılım gecelerinde sizleri coşkulu görmek, bizi bir okadar daha mutlu ve motive ediyor. Demokrat Parti olarak güzel bir birliktelik örneği sergiliyoruz. Bu motive ile birlikte sorumluluklarımız her geçen gün artıyor. Ekibimiz ile birlikte ülkemize daha iyi hizmeti nasıl yapabilirizin gayreti içerisindeyiz” şeklinde konuştu.

“GAİLEMİZ ÜLKEMİZ, İNSANIMIZ”

Gailesinin ülkesi ve insanı olduğunu söyleyen Ataoğlu, “Köylümüze, hayvancımıza, çiftçimize, kadınımıza, gencimize, yaşlımıza, kısaca insanımıza hiç bir ayrım gözetmeden hizmet etmeye devam edeceğiz. Demokrat Parti olarak bizler hep hizmet için var olduk, hep hizmet ettik, bugün de yine hizmet için varız. Birlik ve beraberlik içinde geleceğimize, ekonomiye, esnafımıza, sağlığımıza, bütün insanımıza, ülkemize, yapacağımız çalışmaları hayata geçirmeyi dört gözle bekliyoruz. Yapacaklarımız söylemde değildir, bugün yapmış olduğumuz bu söylemleri, yarın hep beraber topluma yaşatacağız.” İfadelerini kullandı.

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Demokrat Parti
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