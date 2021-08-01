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Demokrat Parti’den 10 bin fidan bağışı

Demokrat Parti, günlerdir Türkiye’de yangından etkilenen ormanlık alanların yeniden ağaçlandırılması için 10 bin fidan bağışında bulunuyor.

01 Ağustos 2021 Pazar 09:59
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Demokrat Parti’den 10 bin fidan bağışı

Demokrat Parti (DP), Akdeniz ve Ege bölgeleri başta olmak üzere Türkiye’nin farklı yerlerinde meydana gelen yangınlardan olumsuz etkilenen ormanların yeniden ağaçlandırılıp hayat bulması için fidan bağışında bulunacak.

DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu öncülüğünde gerçekleştirilen 10 bin fidan bağışı, Türkiye’de ormanların yeniden yaşatılmasına katkı sağlayacak.

ANAVATAN TÜRKİYE İLE BİRLİKTE CİĞERLEMİZ YANIYOR

Demokrat Parti Genel Başkanı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu yaptığı açıklamada; “Anavatan Türkiye ile birlikte bizlerin de ciğeri yanıyor. Yangından etkilenen ormanlarımızı yeniden ağaçlandırıp, bu tahribatı ortada kaldırmak istiyoruz. İnşallah yaralar kısa zamanda sarılacak ve Anavatan Türkiye’nin cennet ormanları yeniden hayat bulacak” dedi.

Geleceğe nefes olmak için hep birlikte katkıda bulunalım çağrısı yapan Ataoğlu, “Anavatan Türkiye’nin nefesine nefes katmak için on bin fidanla Türkiye’nin yandayız” dedi.

“KARŞIYAKA’DAKİ YANGIN İÇİN DE HAZIRIZ”

Bugün öğle saatlerinde Karşıyaka bölgesinde çıkan yangından duyduğu üzüntüyü paylaşan Ataoğlu, Orman Dairesi ile iş birliği içerisinde olduklarını belirterek. Karşıyaka’da çıkan yangından zarar gören yerleri yeniden ağaçlandırmak için fidan bağışında hazır olduklarını açıkladı.

Anahtar Kelimeler:
Demokrat PartiTürkiyeYangın
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