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Demokrat Partililer 27'nci yıl yemeğinde buluştu

21 Ocak 2020 Salı 11:31
Demokrat Partililer 27'nci yıl yemeğinde buluştu

Demokrat Parti’nin (DP) 27’nci kuruluş yıl dönümü nedeniyle düzenlenen yemekte konuşan Genel Başkan Fikri Ataoğlu, Cumhurbaşkanlığı seçimi konusunda Serdar Denktaş’ın alacağı her türlü kararı destekleyeceklerini kaydetti.
DP’den verilen bilgiye göre, Vuni Palace Hotel'de düzenlenen yemekte DP Genel Başkanı ve Gazimağusa Milletvekili Fikri Ataoğlu konuşma yaptı.
Ataoğlu, partilerinin kurultayının üzerinden 2 ay geçtiğini anımsatarak, bu sürede siyasetin de değişkenlik gösterdiğini söyledi. 
Partinin, eski Genel Başkan Serdar Denktaş’ın Cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağı konusunda kararını beklediğini belirten Ataoğlu, “Denktaş’ın alacağı her türlü kararı DP olarak destekleyeceğiz, Denktaş’ın yanında olacağız” dedi. 
 (RÇ/HA)  FOTOĞRAFLI

Son Güncelleme: 21.01.2020 11:38
Anahtar Kelimeler:
Demokrat Parti
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