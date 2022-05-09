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Demokrat Partililer Boğaz Piknik Alanı’nda Buluştu

Demokrat Parti (DP), 1 Mayıs İşçi ve Bahar Bayramı nedeniyle dün Boğaz Piknik Alanı’nda piknik düzenledi.

09 Mayıs 2022 Pazartesi 13:29
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Demokrat Partililer Boğaz Piknik Alanı’nda Buluştu

DP’den yapılan açıklamaya göre, etkinliğe Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı, DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, eski genel başkan Serdar Denktaş, DP yetkilileri, DP ilçe örgütleri, partililer katıldı.

8 Mayıs Anneler Günü’nün de aynı güne gelmesiyle Anneler Günü kutlaması da gerçekleşen piknikte, tüm anneler ve anne adaylarıyla birlikte pasta kesildi.

Etkinlikte Ataoğlu'nun ip atladığı anlarda görüntülendi.

Etkinlikte konuşma yapan Ataoğlu, tüm annelerin ve anne adaylarının Anneler Günü’nü kutladı.

Son Güncelleme: 09.05.2022 13:31
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