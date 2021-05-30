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Demokrat Parti’nin Akdeniz buluşması

Demokrat Parti’nin, Akdeniz Köyünde düzenlediği ‘birlik ve beraberlik’ gecesine Demokrat Parti Genel Başkanı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu olmak üzere Demokrat Parti yetkilileri, üyeler ve DP sempatizanları katıldı.

30 Mayıs 2021 Pazar 19:59
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Demokrat Parti’nin Akdeniz buluşması

Demokrat Parti Genel Başkanı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu geceye katılan partililerle birlikte DP Akdeniz Meşalesini yakarak ‘Bir kez yandı bu meşale, sönmeyecek’ dedi.

Geceye katılanlarla tek tek selamlaşan Ataoğlu, ardından Akdeniz Buluşma Gecesi için hazırlanan Akdeniz Köyü ve Demokrat Parti sinevizyon gösterilerini izledi.

“Birlik ve beraberlik içerisinde daha da büyüyeceğiz”

Akdeniz Buluşma Gecesi’nde konuşma yapan Ataoğlu, geceye katılan partilere ve geceyi organize edenlere teşekkür ederek,  Turizm Bakanlığı olarak katılınan fuarlarda Akdeniz Köyü’nün KKTC’nin gururu olduğunu açıkladı.

Demokrat Parti olarak, 1992’de yanan ateşin hiç bitmeyeceğini söyleyen Ataoğlu, “vermiş olduğumuz hizmetler ve ilk günkü heyecanımızla, bıkmadan usanmadan, birlik ve beraberlik içerisinde, ‘Gailemiz insanımız ve memleketimiz’ doğrultusunda yola devam edeceğiz ve daha da büyüyeceğiz.” Şeklinde konuştu.

“Tercih edilen parti demokrat parti”

Son günlerde Demokrat Parti’ye bütün siyasi partilerden katılım gösterenlere teşekkür eden Ataoğlu, “Bu bizim kalbimizin ne kadar geniş olduğunu ve kucak açtığımızda ne kadar geniş kitleyi kucaklayacağımızı gösteriyor” açıklamasını yaptı.

“Turizmin yeniden hayata dönmesi için kavgalar verdik”

Pandemi dönemindeki ekonomik sıkıntılara değinen Ataoğlu, “Hükümete girdiğimiz pandemi döneminde bir değil iki elimizi de taşın altına koyarak halkımızın daha fazla sıkıntıya girmemesi için elimizden geleni yaptık. Ülkemizi yeniden refaha ulaştırmak ekonomiyi yeniden harekete geçirmek adına Bakanlığı bulunduğumuz turizmin açılması konusunda kavgalar verdik, bazı bakanlar ile karşı karşıya geldik mücadelemizi verdik ve turizmin tekrar açılmasına vesile olduk” dedi.
Gece, DP kutlama pastası kesilerek son buldu.

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