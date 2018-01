Demokrat Parti’nin "Demokrasi Şöleni" gerçekleştirildi…

DP açıklamasına göre, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan şölen, Kurucu Cumhurbaşkanı merhum Raif Raif Denktaş’ın Birleşmiş Milletler’e hitaben yaptığı konuşmanın sinevizyona yansıtılması ile devam etti.

Daha sonra sahneye çıkan Özel Tahsin, adayları teker teker sahneye davet etti. Adaylarla birlikte DP Lideri Serdar Denktaş da sahnedeki yerini aldı.

Şölende, partililere hitap eden DP Genel Başkanı Serdar Denktaş, "Özgürlük, Egemenlik, Devlet ve Halk" vurgusu yaparak konuşmasına şöyle devam etti: “Bazı şeylere sahip olmak için mücadele etmek gerekir. Özgürlük gibi. Ancak bedelini ödemeyi göze alanlar gerçekten özgür olabilir. Ve bu bedeli bir kere ödemiş olanlar, özgürlüklerinden bir daha asla vazgeçmezler. Bazı şeylere sahip olmak için fedakarlık gerekir. Devlet gibi. Ancak bu fedakarlığı göze alanlar devlet sahibi olabilirler. Ve bir halk bir kere, devlet sahibi, egemen bir halk olduysa, o halkı bir daha kimse azınlık olarak göremez. Bizim halkımız devlet kurmuş, özgür bir halktır.”

“BU ÜLKENİN EN KARANLIK GÜNLERİNDEN, EN AYDINLIK GÜNLERİNE HEP BİRLİKTE YÜRÜDÜK”

Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinde birlikte yürüdüğüne işaret eden Denktaş; “Bu ülkenin en karanlık günlerinden, en aydınlık günlerine hep birlikte yürüdük. Biz hangi yollardan geçip de geldiğimizi, hangi bedelleri ödeyerek geldiğimizi hiçbir zaman unutmadık” dedi.

Rum zihniyetinin değişmediğinin de altını çizen Serdar Denktaş

; “Rum Yönetimi Lideri Anastasiadis diyor ki; ‘Azınlık çoğunluğa hükmedemez.” Bu halkın azınlık olmadığını, bu topraklarda en az sizin kadar eşit ve egemen bir halk olduğunu hala daha anlamadınız mı?” diyerek sordu ve Kıbrıs Türk halkının KKTC’ye sahip çıkarak, bunu her platformda kanıtladığını belirtti.

DP Genel Başkanı konuşmasını şöyle sürdürdü: “Hiç merak etmeyin biz size bunu anlatacağız. Nasıl anlatacağız biliyor musunuz? Devletimize, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne sahip çıkarak anlatacağız. Devletimizi güçlendirerek, Rumların sözde meşru devletinden daha güçlü bir devlet olarak anlatacağız. İşte o zaman anlayacaksınız. Ve bir daha cüret edemeyeceksiniz bu halka azınlık demeye.”

"DP’NİN DİĞERLERİNDEN FARKI"

Serdar Denktaş, DP’yi diğer partilerden ayıran farkları da ortaya koyarken; “Onlar kendileri için çalışır, biz devlet için çalışırız. Onlar sadece kendi itibarını düşünür, biz bu devletin itibarını düşünürüz” dedi.



“BİZ SİZE YAPAMAYACAĞIMIZ, GERÇEĞE DÖNÜŞMEYECEK HİÇ BİR VAATTE BULUNMADIK”



Serdar Denktaş, kurulduğu günden itibaren DP’nin yalan vaadlerle halkı aldatmadığını ve halkın umutlarını çalmadığını belirterek: “Biz size yapamayacağımız, gerçeğe dönüşmeyecek hiç bir vaatte bulunmayacağız” dedi. Bugüne kadar da bu konudaki tavırlarını özenle koruduklarını kaydetti.

Denktaş şöyle dedi:



“Geçtiğimiz dönem özellikle Kamu Maliyesi alanında, tüm ekonomik krizlere, Türk Lirası’nın döviz karşısında yaşadığı değer kaybına karşın, bu sorunları Maliye Bakanlığı olarak biz göğüslemeye ve vatandaşımıza yansıtmamaya çalıştık. Her yılbaşı kaos vesilesi olan 13. maaşlardan tutun da, devletten alacağı bulunan sektörlerin ödemelerini titizlikle gününde ödedik.”

Denktaş, vatandaşın kendi devletini sevdiği, kendi devletine güvendiği bir ülke hayal ettiklerini ve bu uğurda mücadele ettiklerini kaydetti.



Denktaş devamında şunları söyledi; “Devletimiz olan KKTC’nin 1983 yılından beri ülkemizde yaşayan her görüş ve düşünceden insan için büyük bir çatı olduğunu her zaman aklımızda tuttuk. Başımızın üzerindeki bu çatının her geçen yıl daha da güçlenebilmesi için yaptık bütün çalışmalarımızı. İşte bu yüzden tarihte ilk kez hazırlanan denk bütçe önemlidir. İşte bu yüzden turizmde ülkeye gelen turist sayısının 1 Milyon barajına kadar çıkmış olması önemlidir. İşte bu yüzden Yüksek Öğretim alanında üniversitelerimizin her geçen gün daha da güçlenerek, öğrenci sayılarının artması çok önemlidir. Çünkü bunların hepsi, hepimizin altında beraberce yaşadığı çatı olan devletimizin daha da güçlenmesi demektir.”



Denktaş, DP’nin kurulduğu 1992 yılından bu yana, ülkede yaşanan her türlü özgürlükçü, demokratik açılımda imzası olan bir parti olduğunu, “Kapıların açılmasından, tutun da özel yayıncılığın başlamasına kadar tüm bunları başarırken biz her zaman kendi halkımıza ve insanımıza güvendik. Bugün en özgürlükçü manifesto, en çok cesaret isteyen projeler yine DP’ye aittir” dedi.



Denktaş, önümüzdeki dönem de bu ülkenin, bu devletin daha ileriye gitmesi, insanımızın daha mutlu olması için ne gerekiyorsa yapacaklarının sözünü verdi ve “Çünkü bu partinin yegane gaylesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’dir” diye konuştu.



DP Genel Başkanı Serdar Denktaş, sözlerini Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’ın sözleriyle sonlandırırırken; “Egemenlik diyorum anlıyor musunuz? Özgürlük diyorum anlıyor musunuz? Bağımsızlık diyorum anlıyor musunuz? Gelin hep birlikte 7 Ocak’ta Demokrat Parti’ye mühür vuralım, devletimizi, ülkemizi, vatandaşımızı ayağa kaldıralım. Hep birlikte yürüyelim” dedi.