Demokrat Parti’nin milletvekili adayları ve sıraları belirlendi

Demokrat Parti (DP) milletvekili adayı secimi için oy verme işlemi saat 22.00 sıralarında tamamlandı. Toplamda 848 üye oy kullandı.
DP’nin milletvekili adayları ve sıraları şu şekilde:
LEFKOŞA:
1-ALİ TUNÇTAŞLI
2-HASAN TOSUNOĞLU
3-SERHAN AKTUÇ
4-ÖZLEM DİNÇOĞLU
5-SİNEM TİP
6-FUNDA ÖZSAKINÇ
7-İNANÇ BABALİKİ
8-HÜSEYİN AKCAN
9-LATİF AKÇA
10-FATMA ÖZTÜRK ÇATAN
11-ALİ HOROZ
12-MEHMET ORTAK
13-EMEL SAYAR
14-ÇETİN SADELİ
15-METE BAYRAMOĞLU
16-ABDÜLKADİR KÖSEDAĞ
GAZİMAĞUSA
1-ŞİRİN ZAİMAĞAOĞLU
2-AHMET DEMİREL
3-ÖMER GÖKEL
4-FİKRET DENİZ
5-NURAY UNCU
6-BENEK ÇAĞAKANLI
7-ALİ ANIL YÜCE
8-SOYHAN BİLGEER
9-ALPARSAN DİKTAŞ
10-LEYLA AVGIN
11-EREN ÇALIKUŞ
12-TİMUÇİN ERBAY
13-OSMAN ŞEKER
14-ERTUĞRUL EKER
GİRNE
1-HANDE KAYASAL ÇELİKDEN
2-REDİF NUREL
3-HARUN DEMİR
4-ORSEL NEŞE
5-ENVER HOCA
6-ASLI BABAYİĞİT
7-ARİF UZUNALİ
8-ATİLLA DEVA
9-NAZIM ARSLAN
10-YILDIZ KUL
11-FAİK DAĞAŞTI
12- KONTEJYAN ADAYI
İSKELE
1-MAŞALLAH CİHANGİR
2-HÜR ALEVKAYALI
3-MUSA NURÇİN
4-ÇAĞLA EROĞLU
GÜZELYURT
1-ERKAN KAYA
2-ELİZ FELLAHOĞLU
LEFKE
1-GÜRSEL BAĞLAŞ
2-HÜSEYİN TURAÇ