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Demokrat Parti’ye Katılımlar Devam Ediyor

Yedikonuk’ta düzenlenen etkinlikte DP’ye katılımlar gerçekleşti. Büyükkonuk Belediyesi Belediye Meclis üyesi İsmail Sönmez de DP’ye katılanlar arasında yer aldı.

18 Ocak 2022 Salı 13:02
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Demokrat Parti’ye Katılımlar Devam Ediyor
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“YOLUMUZ DOĞRU, İNANCIMIZ TAM”
Ataoğlu, Yedikonuk’ta DP’ye katılımlar nedeniyle gerçekleşen etkinlikte yaptığı konuşmada; “Partimize yeni üye olan, bize güç veren, ailemizin birer ferdi olma konusunda karar veren, arkadaşlarımız, kardeşlerimiz aramızda onlara teşekkür ediyor, hoşgeldiniz diliyorum. Bizler elimizi taşın altına, koyma tutumu aldık. Bu tutumun getireceği bedelleri ödemek konusunda bir an bile teredddüt etmedik. Vatandaşımız bizlerden hizmet bekliyor düşüncesiyle, her oluşacak hükümet modeline, ‘gailemiz memleketimiz, insanımız’ diyerek destek verme konusunda kararlıyız. Partimize katılımlar artarak devam ediyor. Herkes çok iyi biliyor ki partimiz ilerliyor ve güçleniyor. Bugün, ailemize güç katmak için bizlerle bulunanlar var. Ailemiz her geçen gün artarak büyüyor. Doğru işler yapıyoruz ki; bizimle yol yürümek isteyenlerin sayısı artıyor” dedi.
“HALKIMIZI HAK ETTİĞİ NOKTAYA TAŞIYACAĞIZ”
Demokrat Parti olarak 1992’de yanan ateşin hiç bitmeyeceğini söyleyen Ataoğlu, partililere, “vermiş olduğumuz hizmetler ve ilk günkü heyecanımızla bıkmadan usanmadan, birlik ve beraberlik içerisinde, ‘gailemiz insanımız, memleketimiz, gençlerimiz, geleceğimiz’ doğrultusunda yola devam edeceğiz ve daha da büyüyeceğiz” diye konuştu. KKTC’yi ve KKTC halkını gerek siyaseten gerekse de ekonomik açıdan hak ettiği noktaya taşımanın DP’nin en önemli hedefleri arasında olduğuna dikkati çeken Ataoğlu, “Bu sorumluluk ve hedef doğrultusunda, çalışmaktan asla ve asla vazgeçmeden, gailelerimiz doğrultusunda ülkemizi ileriye taşıyacağız” şeklinde konuştu.
Başkan Ataoğlu, partiye katılanlara rozetlerini takerken etkinlikte DP İskele İlçe Başkanı Mustafa Öğdü de hazır bulundu.

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