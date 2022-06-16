Künye
Kıbrıs 33
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Uyuşturucudan 24 ay hapis cezası aldı
Uyuşturucudan 24 ay hapis cezası...
8 yaşındaki çocuğa cinsel saldırıda bulundu!
8 yaşındaki çocuğa cinsel saldırıda...
Çocuk tacizcisi cezaevine gönderildi
Çocuk tacizcisi cezaevine gönderildi
İç çamaşırından uyuşturucu çıktı!
İç çamaşırından uyuşturucu çıktı!
Tecavüz suçundan aklandı
Tecavüz suçundan aklandı
Flaş Haber
Esentepe yolunda feci kaza!
Kapat

"Demokratik, sosyal ve hukuk devleti için mücadelemiz sürecek"

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, demokratik, sosyal ve hukuk devleti için verdikleri mücadelenin devam edeceğini vurguladı.

16 Haziran 2022 Perşembe 18:29
0 Okunma
"Demokratik, sosyal ve hukuk devleti için mücadelemiz sürecek"
banner48

Kıbrıs Türk halkının demokratik ve ekonomik fukaralaşma döneminden geçmesi nedeniyle CTP, sivil toplum örgütleri, sendikalar, meslek kuruluşları ve ekonomik örgütlere bir takım ziyaretler başlattı. Bu kapsamda Kıbrıs Türk Barolar Birliği (KTBB) ziyaret edildi. Ziyarette Erhürman’a Girne milletvekili ve Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe eşlik etti. Erhürman, hukuk devleti olmanın yanında sosyal devlet olunması gerektiğinin Anayasa’da yazdığını ancak sosyal devlet açısından artık tahammül edilebilir noktanın ötesine geçildiğini söyledi. Temel tüketim maddelerine gelen yüksek zamların ardından insanların açlık sınırına sürüklendiğini dile getiren Erhürman, sosyal devlet ilkesinin hukuken tekrar gündeme gelmesi gerektiğini belirtti. 

“HALKIN UMUTLARINI YOK ETME ÇABASI VAR”
TC ile imzalanan Ekonomik ve Mali İşbirliği anlaşmasında toplu iş sözleşmesi hakkını sınırlama girişimi gördüklerini kaydeden Genel Başkan Tufan Erhürman, bunun sadece CTP için değil, Barolar Birliği açısından da çok ciddi meseleler olduğuna vurgu yaptı. Tüm bunlar yaşanırken gayri meşru hükümetin bir yandan da halkın umutlarını yok edip toplumu demoralize etme çabası olduğuna dikkat çeken Erhürman, geçtiğimiz gün Meclis’ten geçirilen ek bütçede 3 milyar TL’lik bir gelir kaynağının saklandığını açıkladı. Hükümetin bunu gizleme gerekçesinin kamudan aktarılacak kaynağın aktarılamayacak gibi gösterme çabası olduğunu, toplumun yoksul kesimlerine “Bütçemiz bu kadardır” mesajı verilmek istendiğini ifade etti. 

“GAİLELERİ DÜNYAYLA BULUŞMAMIZ DEĞİL”
Erhürman, Kıbrıs Türk halkının ekonomisine katkıda bulunacağı görülen Ercan Havalimanı ve Mağusa Limanı’yla ilgili bir takım Güven Yaratıcı Önlemlerin görmezden gelinmesi, hatta müzakere dahi edilmeyeceğinin açıklanmasının, bu ülkeyi yönettiğini iddia edenlerin aslında gailelerinin dünyayla buluşmak olmadığının altını çizdi. Kıbrıs Sorununda çözüme ulaşılmasının da ülkede ekonomik anlamda kalkınma yaratacağını işaret eden Erhürman, ancak bu konunun da tamamen rafa kaldırılmak istendiğini söyledi. Yeni kapıların açılması ve gelirleri Euro’ya endeksleme konusunu gayri meşru hükümetin tartışmadığını, halkın enflasyon altında ezildiğini dile getiren Erhürman, “Anti demokratik girişimlere, özgürlük ve sosyal devlet karşıtı girişimlere karşı muhalefet etme ve direnme sorumluluğumuz var” dedi. Erhürman, topluma gerçek umudu gösterip demoralize olunmasını engelleme sorumlulukları olduğunu da belirterek alternatifleri anlatacaklarını, bunu da en geniş kesimlerle birlikte toplumu koruyup ileri taşıyacaklarını kaydetti. 

ESENDAĞLI: ZOR KOŞULLAR KARŞISINDA BİR DURUŞ SERGİLEMEYE ÇALIŞIYORUZ
Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı da, ülkenin zor koşullardan geçtiğini, bu koşullar karşısında da birlik olarak bir duruş sergileme çabasında olduklarını söyledi. Ülkede işlerin iyi gitmediği yönünde gözlemleri bulunduğunu kaydeden Esendağlı hak ihlalleri ve düşünce özgürlüğü konusunda getirilen yasalar karşısında muhalefetin duruşunun önemli olduğunu belirtti.

Anahtar Kelimeler:
Cumhuriyetçi Türk PartisiCTPKKTCTufan Erhürman
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, Berova başkanlığında toplandı
İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, Berova başkanlığında toplandı
Kıbrıs'a geliyorlar!
Kıbrıs'a geliyorlar!
DP’de başkanlık yarışı var
DP’de başkanlık yarışı var










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim