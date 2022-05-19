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Demorat Parti'den 'Sine-i millet' değerlendirmesi

DP Genel Sekreteri Hakan Cenapoğlu, HP'nin sine-i millete dönme kararını sosyal medya hesabı üzerinden eleştirdi.

19 Mayıs 2022 Perşembe 22:43
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Demorat Parti'den 'Sine-i millet' değerlendirmesi

Halkın Partisi Parti Meclisi’nde alınan sine-i millete dönme kararının yankıları sürerken kararla ilgili bir değerlendirme İktidar ortaklarından Demorat Parti cephesinden geldi.

DP Genel Sekreteri Hakan Cenapoğlu, HP'nin sine-i millete dönme kararını sosyal medya hesabı üzerinden eleştirdi.

İşte Cenapoğlu'nun açıklaması:

''Sayın Kudret Özersay, önümüzde ki Cumhurbaşkanlığı seçimi için genel başkanlığını yaptığı ve parlamentoda da 3 vekil ile temsil ettiği partiyi ebedi yokoluşa sürüyor.

Halkın Partisinin Sine-i Millete çekilme kararındaki tek maksat, Kudret hocanın Cumhurbaşkanlığı seçimi için popülizm yapıp ivme kazanacağını olan düşüncesidir. Kıssadan hisse; Kudret hoca için yaşanan ekonomik krizin ve KKTC halkının menfaatlerinin önemi yok. Kudret hocanın tek derdi önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçimleridir.

Halkımız bu tür şahsi menfaat oyunlarının parçası olmayacak, devletine ve hükümetine her zamankinden daha fazla sıkı sarılacak ve tüm dünyayı etkisi altına alan ekonomik krizi ülke olarak birlik ve beraberlik içinde göstereceğimiz güç ile atlatacağız. ''

Demokrat Parti

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