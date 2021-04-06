Pandemiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Milletvekili Çağatay, “HP’nin hükümette bulunduğu dönemde kriz yönetiminde daha başarılı olunduğunu, alınan kararlara halkın daha çok uyduğunu söyledi, bunun nedeninin ise halkın duyduğu güven olduğunu” söyledi.

Mevcut hükümetin karar almakta geciktiğini, Sağlık Üst Kurulu’nun ocak ayının başında yaptığı “Kapanalım” çağrısına da kulak asılmadığını savunan Çağatay, “Belki o zaman kapanılsaydı salgın daha çabuk kontrol altına alınabilirdi. Açılım da daha çabuk olabilirdi” dedi.

Geldiğimiz noktada vakaların hızla arttığını belirten Çağatay, bir taraftan da açılımın yapıldığına dikkat çekerek şu ifadeleri kulandı:

“Tabii ki açılım yapılmalı ancak gerekli önlemler de alınmalı. Koyulan kurallara uyulması sağlanmalı. Denetim bacağındaki eksiklik her alanda kendini gösteriyor; bunlardan biri de sağlıktır. Otokontrolümüz ortadan kalkmış durumda. Şu an halkta koyulan kuralların sahiplenildiğini görmüyorum. İlk kapanma döneminde yeni normalin maske-mesafe-hijyen kuralları gayet iyi uygulanırken, bugün uygulanmadığını üzülerek görüyorum. Hükümet ortaklarının iç tartışmalarının gündemi meşgul etmesi de zafiyet yaratıyor.”