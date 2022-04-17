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Denetimler devam ediyor...

Girne Belediyesi’nin, Girne’de faaliyet gösteren yeme içme yerleri ile gıda üretim ve satışlarının yapıldığı, halk sağlığını doğrudan ilgilendiren işletmelere yönelik yaptığı hijyen denetimleri devam ediyor.

17 Nisan 2022 Pazar 11:20
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Denetimler devam ediyor...

Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, 21 Mart – 14 Nisan tarihleri arasında Girne Belediyesi Sağlık Şube ekipleri tarafından toplamda 133 işletme, genel hijyen ve gıda güvenliği önlemleriyle ilgili denetlendi.

Halk sağlığının korunmasına yönelik yapılan denetimlerde, işletmeler, temel hijyen kriterleri esas alınarak kontrol edildi. Denetimler sırasında tespit edilen uygunsuzluklar ile ilgili yazılı, süreli uyarılar verildi, bazı işletmelere yasal işlemler yapıldı.

Gıda güvenliğini riske eden koşullarda hizmet verdiği tespit edilen 2 işletme mühürlenirken, ayrıca eksiklikler tespit edilen bir market ile bir fırın işletmesine toplamda 2 bin 138 TL para cezası kesildi.

Açıklamada, geçen günler içerisinde yapılan sağlık kontrollerinde, yasal mevzuat ile ilgili eksiklikleri bulunan Akdeniz Öğrenci Yurtları’nın mutfağı ile üretim koşullarında teknik eksiklikler saptanan “Halilibrahim Sofrası Restaurant” isimli işletmeler mühürlendi.

Girne Belediyesi’nin, genel hizmetleri kapsamında olan “halk sağlığının korunması” adına aralıksız şekilde, bağımsız bir vizyon, yasal mevzuat ve bilimsel verilere dayandırılarak gerçekleştirilen hijyen kontrolleri kapsamında eksikleri bulunan 32 işletmenin de yazılı olarak uyarıldığı belirtilen açıklamada, 5 işletmeye de ayrıca eksiklerini gidermemesi halinde kapatma ihbarı verildiği belirtildi.

Satış koşulları uygun bulunmayan iki farklı süpermarketten ise muhtelif gıda ürünlerine imha edilmek üzere el konuldu.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Girne Belediyesi hizmetleri kapsamında devam eden resmi kontrollerde, amaçlarının, toplum sağlığının korunması olduğunu vurguladı.

Güngördü, Girne’de yaz aylarına yaklaşırken, yeme, içme ve eğlence merkezlerindeki artan hareketliliğin uzun süren kapalı günlerin ardından oldukça umut verici olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

“Hareketlenen turizmin getireceği ekonomik katkıların da korunması ve istikrarlı gelişim için gıda ile ilgili hizmet veren tüm işletmelerimizin yasal mevzuat kurallarına ve insan sağlığını gözetecek esaslara uygun şekilde hizmet sunması hepimiz için önem taşımaktadır.  Bu noktadaki duyarlılığa işletmecilerimizin katkı koyacağına inancımla; turizm sezonunun tüm ilgili paydaşlara ve ülkemiz geneline hayırlı olmasını temenni ederim.”

Anahtar Kelimeler:
GirneDenetimSağlık
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