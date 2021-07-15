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Denetimler devam ediyor

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15 Temmuz 2021 Perşembe 14:28
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Denetimler devam ediyor

14-15.07.2021 tarihlerinde, Covid-19 salgını çerçevesinde Bakanlar Kurulu tarafından alınan tedbirler kapsamında Girne ve Lefkoşa İlçe sınırları içerisinde faaliyet gösteren cafe, bar, restoran/meyhane vb iş yerlerinde denetimler gerçekleştirildi.

Sağlık Bakanlığı, Girne Kaymakamlığı, Girne, Alsancak ve Lapta Belediyelerine ait zabıta ve polis ekiplerinin görev aldığı denetimlerde; meyhane, restoran, cafe ve bar işletmecileri 12.07.2021 tarihinden itibaren yürürlüğe giren kararlar ile ilgili olarak alınması gereken tedbirler konusunda bilgilendirildi.

Lefkoşa ilçesinde gerçekleştirilen denetimlerde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmezken, Girne ilçe sınırları içerisinde yapılan denetimlerde 2 marketin kapama saatlerine uymadığı, 2 işletmenin yüksek sesle müzik yaptığı, bir işletmenin çalışanlarının ise PCR testlerinin eksik olması ve maskelerinin takılı olmaması sebebiyle haklarında yasal işlem başlatıldı.

Sokağa çıkma yasağı kapsamında; 14-15.07.2021 tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu ise toplam 32 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edildi.

Ayrıca trafik ekipleri tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen denetimler sonucu; toplam 1140 araç kontrol edilmiş, suç işlediği tespit edilen 162 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilmiştir. Çeşitli suçlarından dolayı 7 araç trafikten men edilmiş ve saptanan sınır üzerinde alkollü araç kullandığı tespit edilen 3 araç sürücüsü ise tutuklandı.

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