Denetimler hız kesmiyor

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Ercandaki durum hiç hoş değildir. Emekli bir polis olarak tasvip etmiyorum. Sarhoş olan hiçbir şahıs dövülmez. Çünkü o kendinde değildir. Bilinç dışı hareket ediyor. Onun yaptıklarına tahammül edeceksiniz. Çünkü siz bir polissiniz.