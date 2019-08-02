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Denetimler hız kesmiyor

02 Ağustos 2019 Cuma 14:22
Denetimler hız kesmiyor

Suçla operasyonel mücadele çalışmaları kapsamında Gazimağusa’da dün ve bugün gerçekleştirilen denetimler sonucu, KKTC’de izinsiz ikamet ettikleri tespit edilen, iki kişi tutuklandı.

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Magusalı 2019-08-02 14:33:04

Ercandaki durum hiç hoş değildir. Emekli bir polis olarak tasvip etmiyorum. Sarhoş olan hiçbir şahıs dövülmez. Çünkü o kendinde değildir. Bilinç dışı hareket ediyor. Onun yaptıklarına tahammül edeceksiniz. Çünkü siz bir polissiniz.

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