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Denetimlerde kaçak olduğu anlaşıldı

Lefkoşa’da polisler tarafından şüpheli görülüp kimlik yoklaması için durdurulan zanlı L.Z.B.N’nin ülkede kaçak olarak kaldığı tespit edilmesi üzerine tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

07 Ağustos 2021 Cumartesi 12:47
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Denetimlerde kaçak olduğu anlaşıldı

(Kamalı Haber)

Lefkoşa’da polisler tarafından şüpheli görülüp kimlik yoklaması için durdurulan zanlı L.Z.B.N’nin ülkede kaçak olarak kaldığı tespit edilmesi üzerine tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Özgür Sunalp olayla ilgili bulguları aktardı.

Sunalp 6 Ağustos 2021 tarihinde, saat 12.30 raddelerinde, Lefkoşa'da, Surlariçi bölgesinde şüpheli olarak tespit edilen zanlının 1 Temmuz 2018 tarihinden itibaren ülkemizde kaçak olarak ikamet ettiğinin tespit edildiğini söyledi.

Polis ülkemizde 3 yıldır kaçak olarak kalan zanlının resmi nikâhı olmadan birlikte yaşadığı ve bir kadın ile 3 aylık bir çocuklarının olduğunu, ayrıca yapmış olduğu beyanlarda öğrenci olduğunu belirttiğini mahkemeye katardı.

Polis meselenin soruşturmasının yeni olduğunu ve hafta sonu olmasından ötürü resmi kurumlardan yapılması gereken araştırmanın yapılamadığını belirterek ilk etapta zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Polis şahadeti üzerine söz alan zanlı ülkede öğrenci olduğunu ikamet izni işlemlerini başlattığını ancak kira sözleşmesini alamadığı için sonuçlandıramadığını belirtti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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