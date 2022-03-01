Denge,  dengesizlik getirdi

Uzun zamandır klavye başına geçip yazamıyordum. Bahanesi çok ama hiçbir bahanenin başarıda yeri olmadığını da çok iyi bilenlerdenim. O yüzden konuyu hiç uzatmadan direk yazıya giriyorum.

Malumunuz çok kısa bir süre önce nur topu gibi bir hükümetimiz daha oldu. UBP öncülüğünde DP ve YDP destekli bir kabine ile yola çıkıldı.

Ancak hükümet programının mecliste okunduğu dakikalarda öğrendik ki kabinenin UBP kanadında bir takım sıkıntılar yaşanıyor ve hatta bazı isimlerin değiştirilmesi gündeme geliyor.

Peki, daha Güven Oyu bile almamış bir kabinenin bu kadar kısa bir sürede değiştirilmesine neden olan şey ne?

İşin tam da püf noktası sanırsam burası. Zira Dr. Faiz Sucuoğlu kabinesini hazırlarken parti içi dengeleri gözetmiş ve buna göre bir kabine oluşturmuştu. Ancak Başbakan Sucuoğlu parti içi dengeleri korurken parti dışı dengeleri belli ki bu noktada pek gözetmemiş.

İşte o dış dengeler şimdi durumdan rahatsız olmuşlar ki kabinede değişiklik istiyorlar. Ve büyük bir ihtimal ile de birkaç hafta içinde bu değişikliğin yaşandığına şahitlik edeceğiz.

Başbakan Faiz Sucuoğlu, önce kurultaydan ardından da girdiği ilk genel seçimlerden tam anlamıyla zafer ile çıktı. Bence bu nokta çok önemli. Zira arkasında çok kuvvetli bir halk desteği var.

Bu destek çok önemli. Halk, Faiz Sucuoğlu’na güveniyor ve ona inanıyor. Başarması içinde oyu ile destek oluyor. Faiz Bey bu desteği henüz kullanabilmiş değil. Eğer bu desteği kullanmış olsa kabineyi denge üzerine değil kendi düşüncesine göre hazırlardı. Kabinede yer bulamayan ve kendisine küsecek olanlara da arkasındaki desteği gösterirdi.

Neyse olan oldu ve torba doldu. Umarım Sucuoğlu arkasındaki desteğin farkına verir ve bundan sonraki adımlarını da buna göre atar.

MESAJLAR

Ersin TATAR: Kabine krizine siz de el atmışsınız ve konunun daha fazla tatsızlık yaratmadan sonlanması için canla başla çalışmaya başlamışsınız.

Faiz SUCUOĞLU: Hükümet programınıza iş çevrelerinden ve ülkenin önde gelen insanlarından gayet olumlu tepkiler almışsınız. Madem destek var o zaman artık elleri sıvamanın zamanı geldi demektir.

Kutlu EVREN: Belinizdeki ağrılar artınca artık hayli zorlanmaya başlamışsınız. Bu konuda artık bakalım ne zaman doktorun sözünü dinleyip ameliyat masasına yatacaksınız?

Tahsin ERTUĞRULOĞLU: Bakanlıktan eşyalarınızı toplamışsınız ama çok acele etmeyin. Yakında aynı kolileri geri taşımak durumunda kalabilirsiniz.

Akın MANGA: Sonunda siz de Covid olup evde izole olmuşsunuz. Bu arada gerek ülke içinden gerekse ülke dışından çok sayıda geçmiş olsun mesajı da almışsınız.

Özdemir TOKEL: Karantina günlerinin sonuna gelmişsiniz. Bu arada evde beklerken çok değişik bazı projeler üretmişiniz. Demek ki ara sıra sizi böyle eve kapatmak gerekiyor.

Ali PİLLİ: “6 ay versinler Sağlık sistemini düzeltirim” demişsiniz. Valla bu memlekette artık bir yıl değil altı ay bile çok uzun bir süre. Gelin 6 haftada anlaşalım.

Dimağ ÇAĞINER: Elektrik zammına en sert tepkiyi siz vermişsiniz. Ne hikmet ise diğer ekonomik örgütlerin bu konuda hiç sesi çıkmadı. Tuhaf değil mi?

Ali BİZDEN: Yeni imajınız ile yakında bir tarikat kuracağınız yönde çok ciddi iddialar var. Aslında ülkede bu bağlamada ciddi bir boşluk oluştuğu da gerçek. Hayırlara vesile olsun inşallah.

Ziya EMİR: İşlerin bir kısmını Londra’ya taşıma kararı almışsınız. Hayırlı olsun. Artık bir ayağınız Londra’da diğer ayağınız Lefkoşa’da olacakmış.