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Dengesini kaybetti

22 yaşındaki genç damdan düşerek hayatını kaybetti.

01 Haziran 2018 Cuma 09:49
Dengesini kaybetti

Lefkoşa’da dün sabah Zimbabwe uyruklu 22 yaşındaki Christopher Tinotende Chidziva, misafir kaldığı iki katlı apartmanın damından düşerek hayatını kaybetti.

Polis Basın Bülteni’ne göre olay, dün sabah saat 06.00 sıralarında meydana geldi.

Dengesini kaybetti

Chidziva’nın Lefkoşa’da misafir olarak kaldığı apartmanda, geceyi damda uyuyarak geçirdiği ve muhtemelen uyanıp ayağa kalktığı sırada ayağının, yırtık halı parçasına takılması neticesinde dengesini kaybettiği belirtildi.

Önce aracın üzerine düştü ardından yere

İki katlı apartmanın damından, apartmanın altında park edilmiş bir arabanın üzerine ve ardında da yere düşen Christopher Tinotende Chidziva, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Polis olayla ilgili soruşturmayı sürdürürken, kesin ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek.

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