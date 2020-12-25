Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Evde ne var ne yoksa aldılar
Evde ne var ne yoksa...
2 gün daha tutuklu kalacak
2 gün daha tutuklu kalacak
8 yıl hapsi boyladı
8 yıl hapsi boyladı
2 gün daha tutuklu kalacak
2 gün daha tutuklu kalacak
Aracın içindeki çantayı çaldı
Aracın içindeki çantayı çaldı

Dengesini kaybetti, motosikletten düştü

Mağusa'da dün saat 18.30 sıralarında 65 yaşındaki Latif Buruk, seyir halindeyken dengesini kaybederek motosikletten düştü.  Buruk, geçirdiği kaza sonrasında ambulansla hastaneye kaldırıldı.

25 Aralık 2020 Cuma 10:14
756 Okunma
Dengesini kaybetti, motosikletten düştü

Mağusa'da dün saat 18.30 sıralarında 65 yaşındaki Latif Buruk, seyir halindeyken dengesini kaybederek motosikletten düştü. 

Polis Basın Subaylığı'ndan alınan bilgiye göre dün 18.30 sıralarında Mağusa'daki Kurtalan Sokak üzerinde, KY 429 plakalı motosiklet ile güney istikametine doğru seyreden 65 yaşındaki Latif Buruk, yol içerisinde bulunan çukura düştü ve dengesini kaybederek motosikletten düştü. Olay sonrası yaralanan Buruk, kaldırıldığı Mağusa Devlet Hastanesi'nde yapılan tedavisinin ardından, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edilerek  yoğun bakım servisinde  müşahede altına alındı.

Polisin olayla ilgili soruştuması sürüyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
15 yaşındaki yeğenine tecavüzle suçlanan amcanın yargı süreci başladı
15 yaşındaki yeğenine tecavüzle suçlanan amcanın yargı süreci başladı
5 saatlik elektrik kesintisi!
5 saatlik elektrik kesintisi!
Bazı ülkelerden posta kabul edilmeyecek
Bazı ülkelerden posta kabul edilmeyecek
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim