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Deniz : Asgari ücrete acilen zam gelmelidir

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Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, asgari ücrete yapılmayan zammı ve unutulan özel sektörü değerlendirdi...

14 Temmuz 2021 Çarşamba 13:05
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Deniz : Asgari ücrete acilen zam gelmelidir

Asgari ücrete yapılmayan zamma değinen ve yapılması gereken zammın vatandaşın geçinebilmesi için gerekli olduğunu kaydeden Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, “Asgari ücret senede iki kez zam getirilmesi gerekmektedir ve bizim ülkemizde, asgari ücrete en son Şubat ayında artış geldi. Asgari ücrete en geç Eylül ayında zam gelmelidir diye düşünmekteyim. Bunun yanı sıra ekonomik durumumuzda artan işsizlik oranları ortada.  Dolayısı ile pandemi sürecinde ve daralan ekonomide asgari ücretin yükseltilmesi demek, insanların geçinebilmesi için alması gereken paradır.

Gerek benzin zammı gerekse sigaraya yapılan zam kesinlikle Güney’e olan sınır kapılarımızla ilgilidir. Bizim ülkemizde benzin, Güney Kıbrıs’a endekslidir. Bu yapılan zamlar, hayatı oldukça pahalılaştırmaktadır. Zaten asgari ücrete yapılacak zam ile birlikte de hayat daha da çok pahalılaşacaktır” şeklinde konuştu.

“PANDEMİNİN YANI SIRA DÖVİZ KRİZİ İNSANIMIZI DAHA DA DARALTIYOR”

Pandemi sürecinin yanı sıra dövizin de artmasıyla ülke vatandaşlarının gün geçtikçe daha da çok daraldığından ve Sosyal Sigortaların da desteğini özel sektörden çekmesini değerlendiren Deniz, “Pandeminin yarattığı daralmanın yanı sıra bir de döviz krizi ile insanımız daha da daralıyor. Dolayısı ile zor bir süreçteyiz. Bununla birlikte devletin ortaya çıkması ve özel sektöre de destek vermeye devam etmesi gerektiğini söyleyebiliriz.

Bunun yanı sıra Sosyal Sigortaların bu ay itibari ile destek ödemelerini durdurması da bu durumu kötü etkiledi. En azından yılsonuna kadar bu destek ödemeleri devam etmeli ve özel sektöre sahip çıkılmalıydı” dedi.

Kardelen GÖKSU- Kıbrıs Haber

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