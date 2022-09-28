Deniz Astsubay adayları Gazimağusa Limanı'nı ziyaret edecek

Ziyaret kapsamında, Gazimağusa halkına açık bir takım etkinlikler de düzenlenecek.



Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, konuyla ilgili şu açıklamada bulundu:

MSÜ Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu 2. sınıf öğrencilerinin TCG Osman Gazi ve TCG Cezayirli Gazi Hasan Paşa gemileri ile icra ettikleri açık deniz eğitimleri kapsamında 29 Eylül-3 Ekim 2022 tarihleri arasında Gazimağusa Liman ziyareti icra edilecektir.

29 Eylül 2022 tarihli 08.00'dan itibaren iki gemi tarafından Gazimağusa halkı, Gazimağusa liman önlerinde denizcilere özgü Çımariva selamı ile selamlanacak, 09.30-10.30 saatleri arasında öğrenciler tarafından Gazimağusa Zafer Anıtı'na çelenk sunma töreni icra edilecek, müteakiben Sulu çember- Lemar Market güzergahında tabur yürüyüşü yapılacaktır.