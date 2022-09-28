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Deniz Astsubay adayları Gazimağusa Limanı'nı ziyaret edecek

MSÜ Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu 2. sınıf öğrencileri TCG Osman Gazi ve TCG Cezayirli Gazi Hasan Paşa gemileri ile icra ettikleri açık deniz eğitimleri kapsamında Gazimağusa Limanı'nı ziyaret edecek. 

28 Eylül 2022 Çarşamba 11:36
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Deniz Astsubay adayları Gazimağusa Limanı'nı ziyaret edecek



Ziyaret kapsamında, Gazimağusa halkına açık bir takım etkinlikler de düzenlenecek. 


Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, konuyla ilgili şu açıklamada bulundu:
MSÜ Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu 2. sınıf öğrencilerinin TCG Osman Gazi ve TCG Cezayirli Gazi Hasan Paşa gemileri ile icra ettikleri açık deniz eğitimleri kapsamında 29 Eylül-3 Ekim 2022 tarihleri arasında Gazimağusa Liman ziyareti icra edilecektir. 
29 Eylül 2022 tarihli 08.00'dan itibaren iki gemi tarafından Gazimağusa halkı, Gazimağusa liman önlerinde denizcilere özgü Çımariva selamı ile selamlanacak, 09.30-10.30 saatleri arasında öğrenciler tarafından Gazimağusa Zafer Anıtı'na çelenk sunma töreni icra edilecek, müteakiben Sulu çember- Lemar Market güzergahında tabur yürüyüşü yapılacaktır.

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