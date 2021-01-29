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DENİZ: “EKONOMİK ANLAMDA CİDDİ PLAN VE PROGRAM YAPILMALI”

Ekonomist Derviş Kemal Deniz, katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu.

29 Ocak 2021 Cuma 10:40
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DENİZ: “EKONOMİK ANLAMDA CİDDİ PLAN VE PROGRAM YAPILMALI”

Ekonomist Derviş Kemal Deniz, katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu.

İçinden geçmekte olduğumuz süreçte, ekonomik gelişmeleri yorumlayan Deniz, “Ekonomi yönünde büyük kaygılar vardı. Bu yönde ciddi tartışmalar vardı. Bu tartışmalar bugün bile gündemdedir. Ama en önemlisi sağlıktır. Sağlık olmadan da ekonomi olmaz. Hükümet parası olmayan bir hükümet konumunda, ay sonu maaşları nasıl ödeyeceğim düşüncesi içindedir. Ancak eğer sağlık daha kötüye giderse, ne ekonomi ne de sağlık kalır. O bakımdan bu pandemi bize şunu gösterdi, devlet kaynakları her zaman güçlü olması gerekir. Eğer güçlü değilse de güçlü bir planlama, programlama yapmalısınız. Şimdi bulunduğumuz durumda, gerçekten sıkı bir kapanmaya gidilmeliydi. Oturup bunu halka anlatmalıyız. En azından o panik durumu ortadan kalkar. Sağlıktaki tedbirleri de gerekirse polis ve askerden de destek alarak da yapmalısınız. Siz de diğer planlamalarınızı yapmakla mesai harcarsınız. Bizim ekonomide yapılamayan bazı işler, teknik donanımımız olmamasından dolayı yapılamadı” dedi.

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