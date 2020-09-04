DENİZ: “EKONOMİNİN ÇARKLARI DÖNDÜRÜLMELİ”

Ekonomist Derviş Kemal Deniz, pandemiyle birlikte küçülmeye karşılık işletmeleri ayakta tutmak, istihdamı devam ettirmek için bir sistem üzerinde çalışmalar yapılmasını gerekti. “Ekonominin çarklarını çalıştırmayı başarırsanız kırılganlığı azaltmış olursunuz” diyen Deniz, ülkede sektörlerin istihdam sorunu yaşadığı takdirde bu sefer içeride normale dönen işletmelerin yavaş yavaş bozguna uğrayacağını söyledi.

Gerekli talep olmadığı için esnafın iş yerini kapattığını söyleyen Derviş Kemal Deniz, talebi arttırmanın ülke içerisindeki sirküle edilen paranın artmasıyla olacağını kaydetti.

Sirküle edilen paranın artmasını sağlamak için bir yerden para enjekte edilmesi gerektiğini kaydeden Deniz, ülkenin imkanlarının kısıtlı olduğunu ve devletin sunabileceği imkanların da kısıtlı olduğunu vurguladı.

Hükümetin ancak proje bazlı çalışmalar yaparak ekonomiyi kurtarabileceğini de belirten Deniz, ekonominin çarklarının döndürülmesi gerektiğinin altını çizdi.