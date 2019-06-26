Deniz kaplumbağası Pisgot doğaya döndü

Yeşil deniz kaplumbağası olan Pisgot’u doğaya bırakma etkinliği geniş bir gönüllü katılımıyla gerçekleşti.

Bırakma etkinliğinden hemen önce Taşkent Doğa Parkı Direktörü Kemal Basat , plajda bulunan Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli ve gönüllülere Pisgot’un bakımı ve Yaban Hayat Araştırma Enstitüsü’nün çalışmaları hakkında kısa bir bilgi verdi.

5 Aralık 2018 gününden itibaren Kıbrıs Deniz Canlıları Merkezi’nde bakımı yapılan Pisgot, ilk olarak bulunduğu yer olan Bafra sahiline bırakıldı.

Özgürlüğe ilerlerken Pisgot’un heyecanı adeta gözlerinden okunuyordu.