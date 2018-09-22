Deniz kenarında erkek cesedi bulundu

Cesedin Coşkun’a mı ait olduğu henüz tespit edilemedi.
Çayırova'da sakin kayıp Şahıs Veysel COŞKUN'u arama çalışmaları sırasında bugün saat 11.00 civarında Mersinlik-Kaplıca arasındaki bölgede Veysel COŞKUN'a ait ayakkabıları, tişört ve cep telefonu bulundu. Arama çalışmaları sırasında yine saat 12.00 sıralarında bulunan eşyaların yaklaşık 1 km uzağında deniz kenarında ölü bir erkek cesedi bulundu. Polis cesedin Veysel COŞKUN'a ait olup olmadığının henüz tespit edilmediğini açıkladı. Olayla ilgili polis soruşturması sürüyor.
ZORLA SAKERLİK Mİ OLUR. DAHA KAÇ GENÇ OLECEK VEYA YURT DIŞINA KAÇACAK ? TÜRKİYEDE GÜNDEMDE OLAN YASANIN AYNISINI ÇIKARIN. YA DA KUTRED ÖZERSAYIN AÇIKLADIĞI VİCSANİ RET YASASINI ÇIKARIN