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Deniz kenarında erkek cesedi bulundu

Polis, Veysel Coşkun’un elbise ve telefonunu bulduğu yerin 1 kilometre ötesinde bir erkek cesedi buldu

22 Eylül 2018 Cumartesi 12:41
Deniz kenarında erkek cesedi bulundu

Cesedin Coşkun’a mı ait olduğu henüz tespit edilemedi.

Çayırova'da sakin kayıp Şahıs Veysel COŞKUN'u arama çalışmaları sırasında bugün saat 11.00 civarında Mersinlik-Kaplıca arasındaki bölgede Veysel COŞKUN'a ait ayakkabıları, tişört ve cep telefonu bulundu. Arama çalışmaları sırasında yine saat 12.00 sıralarında bulunan eşyaların yaklaşık 1 km uzağında deniz kenarında ölü bir erkek cesedi bulundu. Polis cesedin Veysel COŞKUN'a ait olup olmadığının henüz tespit edilmediğini açıkladı. Olayla ilgili polis soruşturması sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Veysel ÇoşkunMersinlik-KaplıcaPolisSoruşturmaHaberErkek CesediGündemKıbrıs
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GENÇLER 2018-09-22 16:33:45

ZORLA SAKERLİK Mİ OLUR. DAHA KAÇ GENÇ OLECEK VEYA YURT DIŞINA KAÇACAK ? TÜRKİYEDE GÜNDEMDE OLAN YASANIN AYNISINI ÇIKARIN. YA DA KUTRED ÖZERSAYIN AÇIKLADIĞI VİCSANİ RET YASASINI ÇIKARIN

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