Deniz kenarında erkek cesedi bulundu

Cesedin Coşkun’a mı ait olduğu henüz tespit edilemedi.

Çayırova'da sakin kayıp Şahıs Veysel COŞKUN'u arama çalışmaları sırasında bugün saat 11.00 civarında Mersinlik-Kaplıca arasındaki bölgede Veysel COŞKUN'a ait ayakkabıları, tişört ve cep telefonu bulundu. Arama çalışmaları sırasında yine saat 12.00 sıralarında bulunan eşyaların yaklaşık 1 km uzağında deniz kenarında ölü bir erkek cesedi bulundu. Polis cesedin Veysel COŞKUN'a ait olup olmadığının henüz tespit edilmediğini açıkladı. Olayla ilgili polis soruşturması sürüyor.